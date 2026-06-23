La Rioja convoca tres líneas de subvenciones para igualdad, inclusión y empleo en el deporte por valor de 95.000 euros

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LOGROÑO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, ha publicado hoy, día 23, en el Boletín Oficial de La Rioja, tres convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a promover la igualdad en el deporte, la inclusión de personas con discapacidad y el refuerzo de la estructura técnica del deporte municipal.

El conjunto de las tres líneas suma una dotación total de 95.000 euros y está dirigido a entidades locales, entidades deportivas y asociaciones del ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. En concreto, la primera línea de ayudas está orientada a la promoción de la igualdad de género en el deporte, con una dotación de 30.000 euros, y podrá destinarse a entidades locales, entidades deportivas riojanas y asociaciones legalmente constituidas en La Rioja.

El periodo de ejecución de los proyectos subvencionables se extiende entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, y las solicitudes podrán presentarse durante quince días hábiles a partir de mañana. La segunda convocatoria, dotada con 18.000 euros, tiene como finalidad la inclusión en el deporte de personas con discapacidad, mediante la dotación de material deportivo específico.

Está dirigida a entidades deportivas y asociaciones de La Rioja, con el mismo periodo de ejecución de los gastos subvencionables, comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. El plazo de solicitud será igualmente de quince días hábiles desde mañana. La tercera línea de subvenciones asciende a 47.000 euros y está destinada a entidades locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la contratación de técnicos o técnicas del deporte municipal a jornada completa. El periodo subvencionable abarca del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2026, y el plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de mañana.