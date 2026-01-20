Por La Rioja critica "continuos" cortes de luz en el barrio La Urbanización de Sojuela

Archivo - Los concejales de 'Por La Rioja' en Sojuela, Antonio García y José Carlos Cantos - POR LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha criticado que el barrio de Sojuela conocido como La Urbanización sufre "continuos" cortes de luz desde hace semanas, lamentando que el alcalde, el 'popular' Diego Fernández, "ignora" las reclamaciones vecinales.

En nota de prensa, la formación regionalista ha apuntado que la caída del suministro eléctrico se produce hasta cuatro veces al día y que afecta a más de ochocientos vecinos, tanto en hogares como en el ámbito laboral.

El portavoz de Por La Rioja en el Ayuntamiento de Sojuela, Jose Carlos Canto, ha asegurado que "la situación está generando muchos problemas para los vecinos, con averías en electrodomésticos o equipos electrónicos, y está afectando especialmente a aquellas personas que teletrabajan".

Por su parte, el portavoz de Por La Rioja, Miguel Gómez Ijalba, ha lamentado que "por parte del Ayuntamiento de Sojuela no se haya dado ningún paso para resolver el problema y ni siquiera se ha ofrecido una explicación o información de las gestiones realizadas a los vecinos".

Gómez Ijalba ha afeado que "en pleno siglo XXI, en la era de la digitalización, una urbanización que puede calificarse de moderna y que participa de la renovación urbana y de población de Sojuela, sufra constantes cortes del suministro eléctrico".

Por otro lado, los concejales regionalistas han señalado que los cortes de luz se suman a la falta de fuentes, el abandono de los parques infantiles, el deterioro de las aceras y el alcantarillado, así como el transporte público que continúa ignorando al barrio.

"Eso sí, al aprobar los Presupuestos y las Ordenanzas Fiscales a la Urbanización le han subido los impuestos", han finalizado.