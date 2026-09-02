Por La Rioja critica que la región fue "la comunidad autónoma con menor inversión estatal ejecutada en 2025"

LOGROÑO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha mostrado "su preocupación" por los datos de ejecución presupuestaria correspondientes a 2025, que sitúan a La Rioja "como la comunidad autónoma con menor volumen de inversión real regionalizada ejecutada por el Sector Público Estatal".

Según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la inversión ejecutada en la región alcanzó los 91,70 millones de euros, la cifra más baja entre las 17 comunidades autónomas.

La formación regionalista señala que el dato resulta especialmente significativo al compararlo con otros territorios. Navarra, la siguiente comunidad autónoma con menor volumen de inversión, alcanzó los 188,49 millones de euros, más del doble que La Rioja, mientras que Aragón registró 716,60 millones y Castilla y León 1.221,80 millones.

En términos de población, los 91,70 millones representan aproximadamente 281 euros por habitante, frente a una media estatal cercana a los 313 euros, lo que sitúa a La Rioja alrededor de un 10 % por debajo del promedio nacional.

Para Por La Rioja, estos datos vuelven a poner sobre la mesa un problema que trasciende un ejercicio presupuestario concreto: "la necesidad de mejorar la capacidad de La Rioja para atraer inversión estatal y acelerar unas infraestructuras fundamentales para su competitividad".

La formación considera que el tamaño de la comunidad "no puede servir como justificación para mantener durante años carencias en ámbitos estratégicos como las comunicaciones ferroviarias, las conexiones viarias o la vertebración del territorio".

"La Rioja no necesita anuncios ni comparaciones entre gobiernos; necesita inversiones ejecutadas. Cada año de retraso en nuestras comunicaciones supone perder competitividad, oportunidades empresariales y capacidad para vertebrar nuestro territorio", señalan desde Por La Rioja.

La formación recuerda que unas conexiones adecuadas no son únicamente una cuestión de infraestructuras, sino un elemento fundamental para que las empresas riojanas puedan competir, atraer nuevas inversiones, generar empleo y facilitar que los municipios dispongan de mejores oportunidades de desarrollo.

Por La Rioja reclama al Gobierno de España "que refuerce y priorice la inversión estatal en la comunidad y establezca compromisos claros, calendarios y ejecución efectiva para las infraestructuras pendientes".

Al mismo tiempo exige a los diputados y senadores elegidos por La Rioja, independientemente de sus siglas, que sitúen las necesidades de la región entre sus prioridades en las Cortes Generales.

"Ser una comunidad pequeña no puede convertirse en una desventaja permanente. La Rioja necesita representantes capaces de defender sus intereses en Madrid y una política de inversiones que permita a nuestro territorio competir en igualdad de condiciones, gobierne quien gobierne España", concluye la formación regionalista.