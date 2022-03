La Rioja cuenta con doce niños de Ucrania escolarizados y un menor que continuará el instituto 'on line'

LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Pedro Uruñuela, ha informado hoy de que ya hay doce niños procedentes de Ucrania escolarizados en La Rioja. Además, un menor, acogido en Ábalos, ha optado por seguir vinculado a su centro y continuar sus estudios vía 'on line'.

A preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa sobre otro asunto, Uruñuela ha detallado que en Arnedo hay tres niños en el colegio La Estación y otro en el Instituto Virgen de Vico; y dos en Calahorra.

También, cuatro en Ábalos, aunque uno, que iría al instituto, ha optado por la enseñanza a distancia con su centro y así se le ha respetado; y tres en Logroño (dos en el IES D'elhuyar y uno en el CEIP Obispo Blanco Nájera).

"Somos muy conscientes", ha dicho, "que se trata de niños y niñas que vienen huyendo de una experiencia muy traumática de su país, con la amenaza de la guerra, y hemos puesto el énfasis en el cuidado emocional y el apoyo humano".

Ha dicho que le importa más "que se recuperen bien a que sepan manejar mejor o peor los polinomios" y, por eso, se ha mandado una circular a los centros dando orientaciones y se ha avisado a los equipos psicopedagógicos.

"No se trata de recibirlos sin más, queremos que se sientan acogidos y que hay naciones en las que seguimos creyendo en el valor de la paz y la convivencia", ha indicado.

Ha explicado que hay colegios donde hay población de Ucrania y, entonces, se están encontrado con alumnos de su país que les pueden servir de intérprete al inicio, aunque ha confiado en que "enseguida" podrán hacerse al idioma español.

Cuando no hay alumnos se está analizando qué papel pueden desempeñar los padres y, de ser necesario, se contrataría a alguien, "al principio sobre todo, para que estén a gusto" y no sumen "la angustia de no entender nada de lo que se está hablando".