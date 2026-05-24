La Rioja cuenta con 7 empresas centenarias, según un informe

Archivo - Interior de la bodega La Rioja Alta S.A. - LA RIOJA ALTA S.A. - Archivo

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Rioja cuenta con 7 sociedades centenarias, según el Estudio sobre Empresas con más de cien años de antigüedad realizado por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), compañía filial de Cesce y líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing.

Estas empresas representan el 2% del total de compañías que se han mantenido activas durante al menos cien años censadas en la base de datos de INFORMA.

Una de estas sociedades, La Rioja Alta SA, se creó antes del año 1900, concretamente en 1890.

Otra empresa inició su actividad entre 1900 y 1909; otra más en el periodo transcurrido entre 1910 y 1919; y las cuatro restantes de 1920 a 1923.

En España existen 350 sociedades centenarias, que representan el 0,03% del total de 1.318.587 sociedades activas censadas en la base de datos de INFORMA. El número se incrementa respecto a las 318 registradas en el estudio de 2023, aunque el porcentaje respecto a las activas permanece igual.

Cerca del 12% de las empresas centenarias se crearon en el siglo XIX, 41 en concreto. Las dos más antiguas son Mina Pública d'Aigues de Terrassa, SA, activa desde 1842, y Naturgy Energy Group SA, que inició su andadura en 1843 como Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas.

Desde que INFORMA realizó el primer estudio de empresas centenarias en 2015, 90 empresas centenarias han dejado de estar activas, 56 por cierres oficiales de los cuales 13 son procesos de absorción.

Casi el 67% de las compañías con más de 100 años concentran su origen en el periodo comprendido entre 1910 y 1925 y un 21% surgieron entre 1900 y 1909.

Industria es el sector con más empresas que superan los cien años, una de cada cuatro se dedica a esta actividad, 92 en total. Construcción y actividades inmobiliarias suma 60 de estas sociedades, el 17%, Transportes 39, un 11%, Comercio, 34, un 10%, y Energía 33, un 9%.

Por tamaño, las grandes empresas son las más numerosas, en total 153. Las micro suponen el 26%, las medinas algo más del 15% y las pequeñas superan ligeramente el 14%,

Cuatro de estas empresas centenarias tienen una facturación superior a los 2.000 millones de euros: Airbus Defence and Space SAU, Iberdrola SA, Nestlé España SAU y Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA.