La Rioja da visibilidad a la ELA con el "orgullo" de encabezar el ranking en el cumplimiento de la ley nacional

La presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago, interviene en el acto del Parlamento de La Rioja en conmemoración de los pacientes con ELA - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ha dado hoy visibilidad a los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que afecta a alrededor de treinta personas en esta comunidad, con el "orgullo" de encabezar el ranking en el cumplimiento de la ley nacional.

Por tercer año consecutivo, el Parlamento de La Rioja ha acogido un acto institucional de concienciación sobre la ELA; "una enfermedad cruel, devastadora y muy costosa", en palabras de la presidenta de la Cámara riojana, Marta Fernández Cornago.

Un acto al que han asistido, entre otros, el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán; y la consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que afecta de forma progresiva a las neuronas que controlan los movimientos voluntarios. Ese proceso puede derivar en debilidad muscular y dificultades para caminar, hablar, tragar o respirar.

En el marco del Día Mundial de la enfermedad, que se conmemora cada 21 de junio, el Parlamento de La Rioja ha acogido un acto en el que la presidenta de VencELA Rioja, Francisca Terroba, ha valorado la "rapidez" de los profesionales para la valoración de los pacientes y su posible consecución de ayudas.

En declaraciones anteriores a los medios de comunicación, Terroba ha mostrado su satisfacción porque en La Rioja la Ley ELA se está aplicando "magníficamente bien", siendo ésta "la tercera comunidad autónoma española que la ha conseguido implantar y que funcione".

De este modo, diez personas están recibiendo la ayuda máxima que, tras completar el Gobierno de La Rioja el importe del Gobierno central, supone que están recibiendo 15.000 euros al mes. Terroba ha destacado el "alivio total" que supone.

El acto de hoy ha comenzado con la intervención de la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago, quien ha empezado mostrando todo el "apoyo y cariño" a las personas con ELA y a sus familias; y muy especialmente a quienes han sufrido recientemente la "dolorosa" pérdida de seres queridos, de los que ha pronunciado sus nombre propio.

En su "memoria" ha pedido un fuerte aplauso" tras el que ha recordado cómo ayer, 21 de junio, se conmemoró el Día Mundial de la ELA, una fecha para "visibilizar la enfermedad y reclamar más investigación".

Ha reconocido cómo VencELA "ha cumplido cuatro años desde su puesta en marcha" y "en este breve tiempo se ha consolidado como un referente indiscutible en la lucha contra la ELA".

Ha calificado como un "orgullo" que el primer informe sobre el estado de implementación de la ley ELA en España sitúa a La Rioja "entre las regiones con mayor nivel de avance", lo que, a su juicio, es "reflejo del compromiso y el trabajo realizado".

"El tiempo nunca sobra, cada día cuenta, cada avance cuenta y cada respuesta que tarda en llegar tiene consecuencias. Es, como dice vuestro manifiesto, vivir a contrarreloj", ha resaltado.

La presidenta de VencELA ha comenzado, después, su intervención pidiendo un aplauso para la consejera de Salud, María Martín, que, después, ha extendido a todos los profesionales sanitarios de la Unidad Multidisplinar de ELA.

"Este año desde VencELA Rioja queremos que nuestro mensaje sea principalmente un mensaje de agradecimiento", ha resaltado.

La ELA, ha dicho, "no espera, no entiende de plazos administrativos y de trámites burocráticos" y "cuando llega a una familia las necesidades aparecen de forma inmediata y cada día cuenta".

Por eso, ha querido reconocer públicamente cómo "numerosos profesionales de los ámbitos sanitario y social han trabajado con una rapidez, una sensibilidad y una coordinación extraordinarias para hacer posible la valoración del grado tres".

"Gracias a la Unidad multidisciplinar de ELA, un equipo que se ha convertido en una referencia de atención integral y humana para las personas afectadas y sus familias", ha destacado.