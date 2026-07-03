La Rioja declara el nivel '1' (amarillo) por altas temperaturas en la ribera del Ebro

Archivo - Una chica bebe agua de una botella bajo el sol. - AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS - Archivo

LOGROÑO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ha declarado el nivel '1' (amarillo) por altas temperaturas en la ribera del Ebro, de acuerdo con el 'Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud'.

En concreto activa esta medida ante la previsión de máximas de hasta 38,5 grados para el próximo domingo, 5 de julio.

OLA DE CALOR

Por su parte la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado este viernes un aviso por ola del calor que tendrá lugar desde este domingo 5 de julio hasta, al menos, el martes 7 de julio, con un grado de probabilidad medio-alto (entre un 40 y un 70%) y temperaturas máximas que llegarán a los 42ºC.

La AEMET detalla que, en los próximos días, se espera una dorsal sobre el territorio y una dana que se situará al oeste de la Península Ibérica.

Esta configuración, unida a la elevada insolación, la alta estabilidad y los vientos flojos, favorecerá la generación y extensión a buena parte del territorio de una masa muy seca y cálida, y dará lugar a un episodio de ola de calor, con temperaturas muy altas y persistentes a partir del domingo y durante buena parte de la próxima semana.

El organismo estatal detalla que esta situación se dará especialmente en el cuadrante suroccidental, los valles fluviales y depresiones del interior peninsular, al tiempo que destaca el importante repunte de las temperaturas en el oeste de Galicia durante el fin de semana, y en el interior del País Vasco, durante el lunes y martes que, aunque con una extensión temporal menor, serán muy significativos.