La Rioja declara el nivel '3' (rojo) por altas temperaturas

Archivo - Mujer bebiendo agua con calor extremo - KIEFERPIX/ ISTOCK - Archivo

LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados ha declarado el nivel '3' (rojo) por altas temperaturas en La Rioja, de acuerdo con el 'Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud.

En concreto en la ribera del Ebro se esperan máximas de hasta 36,2 grados este viernes, 19 de junio, que podrán subir hasta los 37,3 grados el sábado y a los 41,3 grados el domingo.

Por su parte, en la Ibérica riojana se prevén máximas de 23,3 grados para este viernes, 23,3 grados el sábado y 28,8 grados el domingo.