La Rioja dedica un mes a repensar cómo producimos y cómo comemos

Cartel del Mes de la Alimentación Consciente - AOSICACIÓN CULTURA ALIMENTARIA

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rioja pone en marcha este lunes el 'Mes de la Alimentación Consciente', una campaña que durante un mes llevará por distintos municipios cine documental, debates, lectura, actividades educativas y espacios de reflexión sobre cómo producimos y cómo comemos. La primera gran cita abierta al público tendrá lugar los días 9 y 10 de octubre en la Biblioteca de La Rioja, con cuatro documentales, coloquios posteriores y entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

La iniciativa está organizada por la Asociación Cultura Alimentaria Regenerativa y Resiliente y subvencionada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, al amparo de la Orden 2/2013, de 31 de enero.

¿Sabemos realmente qué hay detrás de los alimentos que llegan cada día a nuestra mesa? ¿Cómo se han producido? ¿Qué relación tienen nuestras decisiones de consumo con el territorio, el medio rural, los suelos, la biodiversidad o el desperdicio alimentario?

Con estas preguntas como punto de partida, el 'Mes de la Alimentación Consciente - La Rioja. Hablemos de cómo producimos y cómo comemos' abre una campaña de educación y sensibilización ambiental que desarrollará hasta el 5 de noviembre una programación de actividades en distintos puntos de La Rioja.

Organizada por la Asociación Cultura Alimentaria Regenerativa y Resiliente, la iniciativa pretende acercar a la ciudadanía información, experiencias y espacios de reflexión que permitan comprender mejor la relación entre alimentación, producción, territorio y sostenibilidad.

La campaña se desarrollará hasta el 5 de noviembre y nace con una clara vocación territorial. Logroño, Haro, Calahorra, Pradejón, Anguiano y Arnedo, junto con la Universidad de La Rioja y diferentes espacios educativos, formarán parte de una programación que busca que el debate no quede concentrado exclusivamente en la capital.

"Hablar de alimentación es hablar también de cómo cuidamos nuestros suelos, de la relación con nuestro territorio, del futuro del medio rural, de biodiversidad, de desperdicio y, en definitiva, del modelo de sociedad que construimos a través de decisiones que tomamos todos los días", señala Alfonso Lacuesta, presidente de la Asociación Cultura Alimentaria Regenerativa y Resiliente.

"No queremos decirle a nadie qué tiene que comer. Queremos ofrecer información, mostrar alternativas y crear espacios en los que podamos hacernos preguntas y tomar decisiones más conscientes. El objetivo es que productores, consumidores, comunidad educativa, universidad, agentes sociales e instituciones puedan sentarse alrededor de una misma conversación", añade Lacuesta.

TRES PREGUNTAS PARA ENTENDER EL SISTEMA ALIMENTARIO

El Mes de la Alimentación Consciente articulará sus actividades alrededor de tres grandes ejes:

comprender los impactos ambientales asociados a los actuales sistemas de producción y consumo; conocer alternativas y modelos orientados hacia una mayor sostenibilidad, entre ellos la agricultura regenerativa y otras prácticas de recuperación y cuidado de los suelos; y favorecer espacios de encuentro y participación que permitan trasladar la reflexión a la acción comunitaria.

La propuesta se dirige a la ciudadanía en general, pero también a estudiantes universitarios, profesorado y comunidad educativa, productores, agentes sociales y económicos, representantes institucionales y personas interesadas en la sostenibilidad, el medio rural y la alimentación.

La intención es abordar estas cuestiones evitando simplificaciones y generando pensamiento crítico, poniendo en contacto diferentes puntos de vista dentro de la cadena agroalimentaria.

De Bután a La Rioja: la alimentación consciente entra en la agenda internacional

La campaña riojana comienza apenas un mes después de un acontecimiento que ha situado este debate en un escenario internacional.

A comienzos de septiembre, Bután acogió la primera cumbre mundial sobre sistemas alimentarios conscientes, un encuentro internacional que reunió a participantes procedentes de más de 60 países, junto con representantes institucionales, agricultores, investigadores, pueblos indígenas, empresas, jóvenes y organismos vinculados a Naciones Unidas.

La cumbre planteó la necesidad de ampliar la mirada sobre los sistemas alimentarios y abordar no únicamente cuánto y cómo se produce, sino también qué valores, decisiones, relaciones con el territorio y formas de entender la alimentación están detrás de esos sistemas.

El encuentro puso sobre la mesa cuestiones como la sostenibilidad, la regeneración de los ecosistemas, la cultura, el bienestar y la necesidad de implicar al conjunto de la sociedad en la transformación de los sistemas alimentarios.

Ese debate global encuentra ahora una expresión local en La Rioja.

"El hecho de que países y organizaciones de todo el mundo estén empezando a hablar de estas cuestiones demuestra que la alimentación ya no puede analizarse de manera aislada", explica Alfonso Lacuesta. "La Rioja, por su vinculación histórica y económica con el sector agroalimentario y con el medio rural, es un territorio especialmente interesante para abrir esta conversación desde lo cercano: desde nuestros pueblos, nuestros productores, nuestras aulas y nuestras mesas".