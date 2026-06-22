Rioja despliega un Plan Especial con 24 medidas para proteger la calidad de su próxima cosecha

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LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras la aprobación el pasado 22 de mayo de las Normas de Campaña para la vendimia 2026, el Consejo Regulador de la DOCa Rioja pone en marcha un Plan Especial de Seguimiento Vitivinícola con el objetivo de reforzar las actuaciones que contribuyen a garantizar la máxima calidad de la cosecha y proteger el valor y prestigio de la Denominación.

La iniciativa, que se enmarca en la Agenda Somos Rioja presentada recientemente al sector, responde específicamente a uno de sus principales ejes de actuación: el Compromiso de Excelencia, que impulsa la autoexigencia, la mejora continua y la responsabilidad compartida de viticultores, bodegas y Consejo Regulador para seguir ofreciendo al consumidor las máximas garantías de origen, autenticidad y calidad.

Entre las 24 medidas que integra este Plan Especial de Seguimiento propuesto por el equipo de Servicios Técnicos del Consejo se encuentran algunas ya establecidas en campañas anteriores, como el sistema de predicción de vendimia apoyado en IA y la más avanzada tecnología para favorecer una adecuada planificación de la cosecha y contribuir al cumplimiento de los rendimientos aprobados, o las notificaciones a los inscritos con información relativa a sus parcelas para favorecer la correcta gestión del viñedo.

Completan estas actuaciones una serie de medidas, entre las cuales, destacan:

Un programa reforzado de detección de viñedos en situación no productiva, procediendo al correspondiente ajuste de rendimientos y su correcta inscripción en el registro de viñedos (figurando como baja o suspensión, según corresponda).

Un dispositivo especial de seguimiento específico de parcelas que permanezcan sin vendimiar una vez finalizada la campaña, con la posterior conciliación entre lo observado en viñedo y los registros de entrada de uva correspondientes.

Un plan de supervisión intensificado sobre aquellos operadores que no se hayan ajustado a los rangos aprobados y establecidos en las normas en anteriores campañas, La puesta en marcha del Buzón del Inscrito, un nuevo canal de comunicación directo con los Servicios Técnicos del Consejo para todos los inscritos a través del cual pueden trasladar sus inquietudes y observaciones, de tal modo que se establezca un sistema colaborativo de observación y cuidado compartido de los viñedos y su evolución a lo largo de la campaña. Es anónimo, confidencial y estará habilitado esta semana en la página principal de la web de Rioja.

Cerca de una treintena de profesionales trabajan desde hoy específicamente para el desarrollo y aplicación de este Plan, que se unen a los más de 130 que integran el dispositivo de vendimia desplegado por el Consejo Regulador en cada campaña.

El Plan de Seguimiento será ininterrumpido en las próximas semanas y meses, con las actuaciones pertinentes en bodega, como la toma de muestras y posteriores verificaciones técnicas durante el proceso de elaboración y la intensificación del control de producto terminado llevadas a cabo en anteriores campañas.

Con este conjunto de medidas, el Consejo Regulador de la DOCa busca preservar y afianzar el modelo basado en el compromiso de sus inscritos con la excelencia y la calidad, protegiendo las conductas de trabajo ejemplares y maximizar la calidad de la cosecha antes, durante y después de la vendimia, de modo que se siga fortaleciendo uno de los sistemas de garantía más exigentes y rigurosos del sector vitivinícola mundial.