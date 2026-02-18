La Rioja destina 297.000 euros para dinamizar las actividades de promoción en ferias agroalimentarias y ganaderas

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, y Medio Ambiente ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de La Rioja, la convocatoria de ayudas para dinamizar las actividades de promoción en ferias agroalimentarias y ganaderas.

Está dirigida a ayuntamientos, asociaciones de ganaderos y órganos de gestión de marcas de calidad para la celebración de actividades de información y promoción de productos en ferias agroalimentarias y ganaderas en la comunidad autónoma durante este 2026, por un importe de 297.000 euros.

Con esta convocatoria, el Ejecutivo riojano busca reforzar el posicionamiento y la comercialización del producto local y de calidad diferenciada de nuestra región que contribuye al desarrollo rural.

De este modo, se consolida un calendario de ferias y eventos agroalimentarios que suponen también un motor de dinamización económica, turística y social en el medio rural. En la última convocatoria resultaron beneficiarias de estas ayudas 16 entidades.

Gracias a estas ayudas se realizan diversas ferias ganaderas en la sierra y en el valle, así como otras jornadas relacionadas con nuestros principales productos agroalimentarios (vino, verduras, chorizo, champiñón y seta y caparrón).

Las solicitudes de ayuda podrán presentarse desde mañana, día 19, hasta el próximo 18 de marzo. De acuerdo con las bases de la convocatoria, podrán ser objeto de subvención las iniciativas divulgativas o promocionales que se hayan realizado entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026.

Estas ayudas complementan del esfuerzo presupuestario de 900.000 euros que prevé realizar el Gobierno de La Rioja este 2026 para facilitar la presencia de productores y empresas de la comunidad en las principales ferias nacionales e internacionales de referencia en el sector vitivinícola y de la alimentación.

En este sentido, la Consejería también apoya con 1,2 millones de euros la proyección de los sellos de calidad diferenciada a través de la firma de convenios de colaboración que suscribe con las entidades gestoras de las marcas.