La Rioja destina 30.000 euros a tres entidades para la representación y defensa de intereses de víctimas del terrorismo

Monumento a las víctimas del terrorismo de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 18 de agosto, la concesión de 30.000 euros en ayudas a tres entidades destinadas a la representación y defensa de los intereses de las víctimas y afectados por el terrorismo en la Comunidad Autónoma de La Rioja, correspondientes a la convocatoria de 2026.

La convocatoria se dirige a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro cuyo objeto principal sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas y afectados por el terrorismo en La Rioja.

En concreto, las ayudas tienen como finalidad apoyar el movimiento asociativo, el auxilio técnico para el desarrollo de los objetivos de las entidades, complementar la acción de la Administración en el campo de asistencia legal, material, social o psicológica de víctimas y familiares, y promover la formación y orientación profesional de las víctimas del terrorismo en orden a facilitar su integración social.

La distribución de las ayudas es la siguiente:

- Asociación Riojana Víctimas del Terrorismo: 9.395,60 euros.

- Asociación Víctimas del Terrorismo: 11.208,80 euros.

- Fundación Víctimas del Terrorismo: 9.395,60 euros.