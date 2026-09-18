La Rioja destina 3,38 millones para impulsar la cooperación al desarrollo y la educación para una ciudadanía global

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el subdirector general de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, Rodrigo Teijeiro, informan de dos nuevas convocatorias de Cooperación y Educación - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha publicado, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) dos nuevas convocatorias de ayudas para impulsar la cooperación para el desarrollo y la educación para una ciudadanía global, que movilizan conjuntamente 3.379.600 euros. La primera cuenta con una dotación de 3.129.600 euros y la segunda, de 250.000 euros, financiados íntegramente por el Ejecutivo regional.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el subdirector general de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, Rodrigo Teijeiro, han presentado en rueda de prensa los detalles de ambas convocatorias, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y agrupaciones de dos o más entidades.

Pérez Pastor ha destacado que las nuevas convocatorias son fruto de "un largo proceso de escucha, diálogo y consenso con el sector" que ha permitido introducir mejoras en las bases reguladoras para "agilizar la gestión, reducir las cargas burocráticas y adaptar la forma de presentación y de pago a las situaciones y necesidades reales de la cooperación riojana".

En concreto, las nuevas bases elevan del 80 al 90 por ciento el porcentaje máximo financiable de cada proyecto, establecen el pago de la subvención en un único abono y con carácter anticipado, eliminan los pagos fraccionados y las justificaciones intermedias, además de simplificar la gestión para adaptarla a la normativa estatal básica.

El consejero ha subrayado que estas modificaciones permitirán que "las entidades dediquen menos tiempo a la burocracia y más tiempo a lo que realmente importa, que es desarrollar los proyectos de cooperación y conseguir un mayor impacto sobre el terreno".

3,13 MILLONES PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La convocatoria de Cooperación para el desarrollo cuenta con 3.129.600 euros, de los que 2.850.000 euros corresponden al Gobierno de La Rioja, 244.000 euros al Ayuntamiento de Logroño y 35.600 euros a los ayuntamientos de Aldeanueva de Ebro, Anguciana, Arnedo, Badarán, Briones, Cenicero, Clavijo, Entrena, Haro, Hornos de Moncalvillo, Medrano, Navarrete, Pradejón y Torrecilla en Cameros.

Las ayudas financiarán proyectos destinados a contribuir al desarrollo humano, social o económico de la población de países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). La convocatoria prioriza actuaciones relacionadas con la mejora sostenible de la producción agrícola y los ingresos de pequeños productores; el acceso al agua potable, saneamiento e higiene; y el empleo decente y la igualdad de remuneración, con especial atención a mujeres, jóvenes y otros colectivos vulnerables.

Los países prioritarios son Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador, Nicaragua, Marruecos y Guatemala, este último incorporado en el Plan Anual 2026. Los proyectos podrán tener una duración máxima de 24 meses y recibir hasta 100.000 euros si duran hasta 12 meses, 150.000 euros si se prolongan entre 12 y 18 meses, y 200.000 euros si alcanzan los 24 meses.

250.000 EUROS PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL

La convocatoria de Educación para una Ciudadanía Global dispone de 250.000 euros, financiados íntegramente por el Gobierno de La Rioja, para financiar proyectos de educación, formación, concienciación e investigación para el desarrollo que contribuyan a generar en la ciudadanía riojana una conciencia crítica sobre la realidad mundial y promuevan la participación y la transformación social desde la justicia y la solidaridad.

Entre sus prioridades figuran las iniciativas innovadoras vinculadas al Aprendizaje- Servicio y los proyectos destinados a promover una cultura de paz, prevenir la radicalización y la violencia y combatir los discursos de odio, especialmente contra colectivos vulnerables.

Los proyectos podrán recibir hasta 30.000 euros si duran hasta 12 meses, 40.000 euros si se prolongan entre 12 y 18 meses, y 50.000 euros si alcanzan los 24 meses.

Teijeiro ha señalado que las nuevas bases tienen como objetivo "facilitar la gestión de estas ayudas y reducir especialmente las cargas administrativas para las entidades y también para la Administración", al tiempo que ofrecen "una mayor capacidad de financiación y liquidez a las entidades". Las entidades beneficiarias deberán estar inscritas en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de la AECID y acreditar una implantación suficiente en La Rioja, mediante sede legal o delegación permanente.

En este último caso, deberán contar con al menos 10 voluntarios o trabajadores domiciliados en La Rioja y haber realizado actividades de educación para la ciudadanía global durante el año anterior. Cada entidad podrá presentar hasta dos proyectos, que podrán financiarse hasta en un 90 por ciento.

El pago de la subvención se realizará en un único abono con carácter anticipado. El plazo de presentación de solicitudes para ambas convocatorias comienza mañana, 19 de septiembre, y permanecerá abierto hasta el 14 de octubre a las 14,00 horas.