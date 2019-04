La Rioja, uno de los destinos favoritos en gastronomía, según el mapa de ocio en España

Publicado 06/04/2019 17:24:36 CET

¿Qué buscan los turistas en cada rincón de España? ¿Cuáles son las comunidades favoritas para una escapada gastronómica? ¿Y cuáles las más reservadas para un viaje de deporte y aventuras? ¿La gente prefiere museos o casinos?... Cada región tiene un encanto indescriptible, pero, sin duda, cada una se posiciona por ofrecer atractivos turísticos inconfundibles, que son un sello distintivo y las hace únicas.

Weekendesk.es, portal líder en escapadas temáticas de fin de semana, ha creado un mapa en el que desvela cuáles son las actividades más solicitadas por los turistas en cada Comunidad Autónoma.

Los planes lúdicos son una de las apuestas que más crece en el gusto de los españoles a la hora de hacer un viaje de fin de semana. En el último año, las reservas de viajes vinculados a los juegos de azar han crecido un 8 %, siendo Cataluña el destino de casinos en España por excelencia. El 76 % de las ventas de escapadas con esta actividad se producen en la comunidad catalana, teniendo como principal atractivo el casino de Peralada, seguido del Casino Costa Brava. En segundo lugar, Galicia se posiciona como una de las comunidades favoritas dentro del turismo lúdico. El 14 % de las escapadas sobre esta temática se venden en territorio gallego, concentrando la mayor parte de las reservas en el casino de La Toja. El precio medio de este tipo de paquetes es de unos 200 euros.

El vino, la mayor riqueza que hace de La Rioja uno de los destinos predilectos. La gastronomía es una excusa perfecta para irse de fin de semana y explorar otros lugares de una forma diferente: visitando bodegas, participando en degustaciones, conociendo chocolaterías, catando quesos o dejándose llevar por una cena gourmet.

Navarra destaca por ser uno de los destinos más demandados para vacaciones 'tasting', agrupando el 19 % del total de reservas del territorio español. Nadie quiere perderse su alta cocina ni ninguno de los eventos como la Semana del Pincho o las Jornadas de Exaltación y Fiestas de la Verdura. Castilla y León le sigue muy de cerca como un destino culinario de gran demanda, con el 18%, gracias a su selecta oferta de cocina típica y de vinos. Por eso, en esta región, las escapadas gastronómicas son las más buscadas.

El vino es la mayor riqueza de La Rioja y por eso no hay quien no piense en esta región sin relacionarla con el enoturismo. Así que no es de extrañar que concentren el 10 % de las reservas de escapadas vitivinícolas de todo el país. Este tipo de escapadas han incrementado un 5,8 %, consolidándose como una de las actividades referentes del turismo en España. El precio medio de estos planes es de 178 euros.

En general, las escapadas gastronómicas han incrementado un 5,8 %, consolidándose como una de las actividades referentes del turismo en España. El precio medio de lo que gastan los viajeros de fin de semana en este tipo de planes es de 178 euros.

PARQUES TEMÁTICOS

Si de diversión se trata, los Parques Temáticos se consolidan como una de las opciones de ocio favorita tanto para las familias como para las parejas, con un precio medio de 240 euros. Aragón figura como un referente en este tipo de planes: el grueso de las reservas para esta región (27 %) son de planes que incluyen actividades como visitar el Acuario Fluvial de Zaragoza y Dinopolis. Le sigue Andalucía (14 %), gracias a su excelente clima que hacen que lugares como el Desierto de Tabernas (Almería) y el Bioparc (Fuengirola) sean enclaves turísticos todo el año.

Cantabria es otro de los lugares de referencia dentro de este tipo de turismo, con el 12 % de las reservas. Los Parques Temáticos es una de las principales razones por la que los turistas visitan esa región, buscando alternativas como el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que concentra el 36 % de las reservas. Por su parte, Murcia no se queda atrás y atractivos como Terra Natura hacen que este tipo de planes figuren entre las preferencias en esta región, con el 11 % del total.

AVENTURA

Los más activos se van cada vez más de fin de semana y prefieren destinos que les ofrezcan naturaleza y, muy especialmente, aventuras. Este tipo de planes mantienen un crecimiento de 3,5 % y las actividades que siguen ganando terreno son las rutas en bicicleta, los deportes extremos (incluyendo los de invierno), el golf y actividades acuáticas, con un precio medio de 260 euros. Y quien piensa en este tipo de diversión piensa en Valencia. Esta región concentra el 9 % del total de este tipo de escapadas. Su excelente clima convierte a sus impresionantes parques y espacios naturales en sitios ideales para visitar casi todo el año.

Cataluña y Navarra son otras de las comunidades que prevalecen en el gusto de los viajeros para vivir estas aventuras. Tanto así que concentran el 51 % y el 11 %, respectivamente, de las reservas del portal. Estos planes también son muy demandados en las Islas Baleares y Canarias, archipiélagos que constituyen el maridaje perfecto de vacaciones y aventuras.

Por último, los planes culturales se mantienen como una de las opciones más demandadas por quienes buscan una escapada de fin de semana en entornos más urbanos. La mayoría de los turistas que visitan Madrid lo hacen con esta intención, englobando de esta manera el 9 % del total de las ventas de planes con esa temática.