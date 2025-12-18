La Rioja encamina un año "dramático" en la carretera con 11 fallecidos y el factor humano como determinante

Archivo - Alcohol y móvil al volante protagonizan las infracciones - GUARDIA CIVIL LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alcohol, adelantamientos antirreglamentarios o falta de cinturón de seguridad en el conductor están marcando un año 2025 "dramático" en las carreteras riojanas, en las que ya se han producido once fallecidos.

La jefa provincial de Tráfico, Beatriz Zúñiga, ha acudido hoy a la Delegación del Gobierno en La Rioja para participar, con el resto de agentes que participan en control de carreteras, como la Guardia Civil o el Gobierno riojano, en la Comisión Autonómica de Seguridad Vial.

Es una reunión que este año, y dada la situación, se ha adelantado. "Cuantos más controles hacemos de alcohol y de drogas, más positivos vemos", ha clamado Zuñiga en declaraciones a los medios de comunicación.

El año pasado, ha contado, se cerraba el año 2024 con siete fallecidos en vías interurbanas, y cinco en vías urbanas. Este año ya hay once fallecidos (tres en la AP-68, tres en la Nacional-232, dos en la Nacional-111, uno en la A-12 y dos en dos vías autonómicas).

El año pasado, de los siete fallecidos en vías interurbanas, dos fueron también en la N-232, dos en la AP-68 y uno en la N-111. Se repiten, por tanto, las vías con alta siniestralidad. Ha añadido que, en los accidentes mortales, ha habido un aumento de casi un veinte por ciento en los accidentes con víctimas en la N-232.

"Son datos que hay que valorar, y que tenemos que ver qué se tiene que hacer o qué podemos hacer entre todos para actuar y reducir esa siniestralidad", ha señalado.

CAUSAS: VELOCIDAD O DISTRACCIÓN

En este punto se ha referido a la causa del accidente, indicando que, de los once accidentes con víctimas mortales, tres han sido en la A-P68 pero la causa ha sido "conducción distraída y sonnolencia, no por algo que incida directamente en el estado de la vía".

Se suma un atropello a un peatón, del que se desconoce qué hacía en la vía. En las otras vías con alta sinestralidad, N-232 y N-111, se cuenta con causas directas adelantamiento antirreglamentario y velocidad inadecuada como causa directa de ese siniestro vial mortal.

Ha señalado que uno de los fallecidos en la N-232 no contaba con el cinturón de seguridad, "sumada a la velocidad inadecuada y otros factores concurrentes en esa causa directa del accidente".

"Que a día de hoy", ha clamado, "sigamos teniendo accidentes mortales en las que el conductor no lleve el cinturón de seguridad, que la causa directa sea un adelantamiento antirreglamentario o velocidad excesiva; que en uno de esos accidentes mortales la causa directa sea un exceso muy amplio de alcohol por parte del conductor, deben llevar a una concienciación de qué es lo que estamos haciendo en carretera".

USO DEL MÓVIL

Zúñiga ha alertado, también, de que cada vez "se ve más" el uso del móvil durante la conducción". De hecho, en la última campaña de distracciones la infracción más habitual fue el exceso de velocidad, con un 48 por ciento, y la segunda fue el uso del móvil (la tercera fue el alcohol).

Ha pedido "concienciarnos" porque "puede parecer, bueno, que por correr un poco más, como conozco la carretera, no va a pasar nada, o adelanto aquí en un momento que creo que no viene ningún coche, y al final esas actuaciones antirreglamentarias" provocan accidentes.

Zúñiga ha puesto el acento en advertir a los conductores de que no puede haber cuidado de no consumir alcohol, o drogas, en la conducción sólo durante la semana que se anuncia que va a haber un mayor número de controles por el miedo a la sanción.

"No, hay que estar concienciados de que esos positivos en alcohol son uno de los factores concurrentes, e importantes, en accidentes con víctimas", ha dicho añadiendo: "Cuantos más controles hacemos de alcohol y de drogas, más positivos vemos".