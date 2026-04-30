La Rioja "endurece" el acceso a juegos y apuestas para "proteger" a menores y personas que se autoexcluyen

Archivo - La norma implica a casas de apuestas físicas y on line - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Rioja da a las casas de juego y apuestas un año para que implanten el sistema biométrico de control de entrada con el objetivo de endurecerlo y "proteger" tanto a los menores como a aquellas personas que se han autoexcluído.

El director general de Tributos en funciones, Jesus Ángel Garrido, ha presentado hoy en rueda de prensa, junto a la vicepresidenta de la Asociación Riojana de Jugadores de Azar (ARJA), Concha Santo Tomás, un sistema que pretende "blindar" el acceso a las casas de apuestas y juego con "medidas más estrictas de control".

Para ello, se establece la obligatoriedad de poner en marcha un mecanismo biométrico para el control de acceso, con el que se verifica la identidad de una persona mediante características como la huella o rasgos faciales.

Está destinado a los cuatro bingos, las 36 salones de juego, las siete salas de apuestas y, también, las dos webs autorizadas por parte de la Comunidad Autónoma de la Rioja para el juego on line.

El objetivo es "proteger" a las personas que no deben acceder a estos lugares, o hacer apuestas on line, esto es, menores de edad y otras vulnerables, como aquellas que se han excluído voluntariamente por intentar dejar una adicción.

No obstante, y en virtud de la protección de datos, someterse a este control debe ser voluntario. Es lo que se conoce como "derecho a la alternativa" y es que la norma "responde a un interés público prioritario, que es la protección de la salud" pero debe ser escrupulosa con la regulación.

Este nuevo control, ha resaltado Santo Tomás, "lo que hace es dar seguridad a esa decisión libre y consciente que toman las personas que quieren dejar de jugar"; que es, ha asegurado, "peliaguda".

JUEGO RESPONSABLE: "ENGAÑUFLA"

Así, ha clamado, "el juego responsable es una engañufla" porque con este concepto se pone el acento en el jugador, pero "el problema del juego es el producto", que se hace "cada vez más adictivo" y que tiene "unas maneras más engañosas de funcionar".

"Cuanto más juegas más posibilidades tienes de perder, pero es que además tenemos un intermediario en medio que se queda con parte", ha relatado. Le ha parecido "fantástico" poner más control porque "todo está pillado, todo es una trampa" en el juego.