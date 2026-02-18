La Rioja entrará en riesgo amarillo por vientos este jueves

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con su paraguas - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará este jueves, 19 de febrero, en riesgo amarillo por vientos, de acuerdo con el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA) de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El aviso afectará a la ribera del Ebro entre las 06,00 horas de este jueves y hasta las 12,00 horas. Se prevén rachas máximas de hasta 70 km/h. El viento soplará del oeste y noroeste.