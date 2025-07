La Rioja espera un consenso "cabal" en reparto menores: "No podemos acoger 205 porque sobrepasa nuestra capacidad"

"Frente a nuestro modelo de éxito nos encontramos, por la Administración General del Estado, caos, improvisación y falta de transparencia"

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha aseverado que nuestra comunidad autónoma no podría acoger a los 205 menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta porque "sobrepasará nuestra capacidad de acogida" y porque "no pensamos abandonar nuestro modelo de integración que es un éxito". Aún así pide "prudencia" ante "la improvisación" en datos que "hemos ido viendo a lo largo de lo meses" por parte del Gobierno de España.

"Esperemos que el Gobierno de España haga un reparto cabal, consensuado y equitativo", ha dicho Domínguez. De otro modo -indica- "si cometen esta tropelía, realizada sin transparencia, sin objetividad, sin igualdad y con discriminación de unas comunidades autónomas será el Gobierno de España quien tendrá que asumir su responsabilidad si mantiene este criterio de reparto".

Alfonso Domínguez ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras anunciar los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno.

Sobre la posibilidad de que La Rioja, finalmente, tenga que acoger a 205 menores migrantes, Domínguez ha querido dejar claro en primer lugar que nuestra comunidad "es de las más solidarias de toda España, nuestra historia nos avala y lo hacemos con un modelo de cohesión territorial y de integración".

Es por ello, "gracias a la solidaridad, la cohesión territorial y al modelo de integración, por ejemplo, hemos conseguido que el 17% de nuestra población educativa sea población extranjera no nacida en España, o hemos conseguido que haya un 14,87% de población extranjera no nacida en España conviviendo todos los días con nosotros, que es una de las cifras mayores del país".

"¿Cómo lo hemos hecho? -prosigue- con ese modelo de cohesión social, de igualdad de oportunidades, de escolarización, de servicios sanitarios, de empleabilidad, de perfecta integración de las personas nacidas en España y también los menores en nuestra comunidad. Es todo ello a través de un modelo desinstitucionalizado, que no encapsula a las personas en grandes centros, sino que les ofrece pisos de acogida, pequeños dispositivos de acogida en familias, en hogares, que permiten desarrollar todas las potencialidades de la vida humana y su plena integración entre nuestra comunidad".

Así, por ejemplo, en este esfuerzo "también hemos aumentado en el último año nuestra capacidad de acogida en un 13%, de 135 plazas a las 153 que tenemos en este momento".

"CAOS, IMPROVISACIÓN Y FALTA DE TRANSPARENCIA"

Frente a ese modelo "que consideramos que es un modelo de éxito, y que consideramos que es un modelo líder en el país nos encontramos por parte de la Administración General del Estado caos, improvisación y falta de transparencia".

Como ha relatado "en los últimos meses hemos visto las siguientes cifras; en abril de 2024 debíamos acoger 284 menores, en marzo de este año, 154, en mayo, 89 y ahora en junio-julio de 2025, 205 menores".

Para Alfonso Domínguez esto demuestra la "improvisación" del Gobierno de España por lo que "esos números no están establecidos con criterios técnicos, ni con criterios objetivos de reparto o de distribución entre comunidades autónomas porque cada mes nos encontramos con una cifra distinta".

"DESPROPÓSITO INACEPTABLE"

"Y además nos seguimos preguntando por qué comunidades autónomas como el País Vasco o como Cataluña no tienen ninguna obligación de acogida en este proceso que está desarrollando el Ministerio. Y esto, debemos decirlo tal y como es, es un despropósito inaceptable".

"Si en solo un mes pretenden que tengamos la capacidad de acogida de 205 personas, es simplemente inasumible. Y no porque no queramos, sino porque, sencillamente, la comunidad de La Rioja no puede, no tiene la capacidad de acoger a 205 personas".

Aún así el portavoz del Gobierno riojano ha querido reiterar que "no hemos cambiado nuestra postura desde que se comenzó a hablar de esta posibilidad".

"Somos solidarios con la comunidad de Canarias, somos solidarios con el resto de comunidades de frontera de España que tienen un problema y queremos participar de la solución dentro de nuestras capacidades y sin romper nuestro sistema de solidaridad, de cohesión y de modelo de integración que es lo que tendemos en este momento".

Ante todo ello, desde La Rioja esperan que, finalmente, haya un acuerdo "cabal, consensuado, equitativo, con criterios objetivos para todas las comunidades autónomas y por supuesto aportando financiación".

"TODAVÍA ESTAMOS A TIEMPO"

Por ello y como todavía "estamos a tiempo", el también consejero de Hacienda espera que se llegue a ese consenso. "Lo que le pedimos al Ministerio es transparencia, objetividad, criterios equitativos y que respeten las capacidades que tiene cada una de las comunidades autónomas y ahí mantenemos nuestra apertura a llegar a acuerdos que permitan realizar una distribución y una solución a un problema de una emergencia migratoria que tenemos en España, de la que también queremos ser parte".

"Todavía estamos en un momento en el que es posible, en el seno de la conferencia sectorial, llegar a acuerdos. Si esto no sucede, ya hablaremos de esa circunstancia".

SER "PRUDENTES"

"Nuestra capacidad máxima en este momento está muy cerca del cumplimiento". Con todo ello, finaliza, "no hay un acuerdo todavía a nivel nacional, no hay todavía un documento que nos obligue oficialmente al acogimiento, a la distribución de estas plazas. Por eso en este momento lo que tenemos que hacer es ser prudentes con relación a esta situación".

"Nuestra capacidad es la que es y porque el acuerdo tal y como está previamente planteado por parte del gobierno de España saturaría y desbordaría completamente nuestra capacidad", ha sentenciado.