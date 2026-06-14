Por La Rioja exige desbloquear la reforma del Estatuto siete años después de su aprobación unánime en San Millán

LOGROÑO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha lamentado que la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja "siga sin aprobarse definitivamente siete años después de haber sido aprobada por unanimidad en el Parlamento de La Rioja, en un pleno celebrado en San Millán de la Cogolla el 11 de abril de 2019".

La formación regionalista considera que esta situación supone "una falta de respeto institucional hacia La Rioja y hacia el acuerdo alcanzado por la Cámara riojana, que remitió a las Cortes Generales una reforma destinada a actualizar la norma básica de autogobierno de la comunidad".

Por La Rioja recuerda que el Estatuto de Autonomía "es la norma institucional básica de La Rioja y que su reforma no puede permanecer bloqueada durante años por la falta de voluntad política de los grandes partidos en Madrid".

"La Rioja no puede aceptar que su norma más importante siga esperando en un cajón. Lo que el Parlamento riojano aprobó por unanimidad en San Millán debe ser respetado y culminado en las Cortes Generales", señalan desde Por La Rioja.

La formación regionalista recuerda que la reforma del Estatuto incorpora medidas relevantes para la mejora institucional de La Rioja, como la eliminación de aforamientos, la limitación a dos mandatos del presidente del Gobierno regional y la recuperación de la figura del Defensor del Pueblo de La Rioja.

Por La Rioja considera "especialmente grave que PP y PSOE, que han gobernado La Rioja y que han defendido públicamente la necesidad de reformar el Estatuto, no hayan sido capaces de desbloquear su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados".

"Cuando PP y PSOE necesitan aprobar leyes por interés de partido, encuentran tiempo, acuerdos y procedimientos. Sin embargo, cuando se trata de La Rioja, el Estatuto puede esperar años. Esa es la diferencia entre tener diputados obedientes a Madrid y tener representantes comprometidos con esta tierra", añaden desde la formación regionalista.

Por La Rioja subraya que esta reforma "no es una cuestión menor ni un trámite simbólico, sino una actualización de la principal norma de autogobierno de La Rioja".

A juicio de la formación, "mantener bloqueado el Estatuto debilita la posición institucional de la comunidad y vuelve a demostrar la falta de prioridad que La Rioja tiene para los grandes partidos nacionales".

La formación regionalista reclama a la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández, y al presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, que den "explicaciones claras" sobre el estado actual de la tramitación y que impulsen de forma inmediata las gestiones necesarias para desbloquear la reforma en el Congreso.

Por La Rioja exige también a los diputados elegidos en La Rioja para el Congreso que actúen con responsabilidad y defiendan la aprobación definitiva del Estatuto por encima de las estrategias de sus partidos.

"La Rioja necesita representantes que defiendan La Rioja, no diputados que se acuerden de esta tierra solo en campaña electoral. El Estatuto de Autonomía no puede seguir paralizado por desinterés, cálculo político o subordinación a las direcciones nacionales", señalan desde Por La Rioja.

Por La Rioja concluye que la reforma del Estatuto debe aprobarse sin más retrasos y reclama un compromiso público de todas las fuerzas políticas riojanas para exigir en Madrid el respeto al acuerdo adoptado por el Parlamento de La Rioja. "Siete años después, La Rioja sigue esperando. Nuestro autogobierno merece respeto, nuestro Parlamento merece respeto y los riojanos merecen que se cumpla lo que se aprobó en San Millán", concluye la formación regionalista.