Por La Rioja exige medidas "urgentes" contra el calor en las aulas ante las oposiciones de maestros y el final de curso

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha exigido al Gobierno de La Rioja "medidas urgentes" contra el calor en las aulas de los centros educativos riojanos, ante los episodios de altas temperaturas registrados en las últimas semanas, el final del curso escolar y el inicio de las oposiciones del cuerpo de Maestros, que se celebran este sábado 20 de junio.

La formación regionalista considera que "el calor en las aulas ya no puede tratarse como una molestia puntual ni como una circunstancia inevitable de final de curso, sino como un problema educativo, sanitario, laboral y de planificación pública".

Desde Por La Rioja advierten de que "en distintos centros educativos riojanos se han denunciado temperaturas cercanas o superiores a los 30 ºC, una situación que dificulta gravemente la actividad lectiva, reduce la concentración del alumnado y obliga al profesorado a trabajar en condiciones inadecuadas".

"No se puede estudiar, enseñar ni examinarse en condiciones de calor extremo. La educación pública riojana necesita previsión, inversión y responsabilidad, no improvisación cada vez que llega junio o septiembre", señalan desde Por La Rioja.

La formación regionalista subraya que la situación es especialmente preocupante ante el inicio de las oposiciones de maestros. Aspirantes, tribunales, docentes y personal de los centros necesitan condiciones dignas, seguras y adecuadas para el desarrollo de unas pruebas que afectan directamente al futuro profesional de muchas personas.

Por La Rioja recuerda que las aulas son también lugares de trabajo para docentes y personal de los centros, por lo que la Administración debe garantizar condiciones ambientales compatibles con la seguridad, la salud y el normal desarrollo de la actividad educativa.

La formación pide al presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y al consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, que actúen de forma inmediata y garanticen que las sedes de las oposiciones cuentan con condiciones adecuadas de temperatura, ventilación, agua disponible y espacios alternativos en caso de calor excesivo.

Por La Rioja reclama también que la Consejería de Educación remita instrucciones claras a todos los centros educativos ante episodios de calor extremo, con medidas como control de temperatura en aulas, ventilación efectiva, reorganización de espacios, uso de aulas menos expuestas, disponibilidad de agua, flexibilidad horaria y protocolos de actuación para proteger al alumnado, al profesorado y al personal no docente.

"Cuando hay avisos por altas temperaturas, la respuesta no puede depender de la buena voluntad de cada centro. Tiene que haber un protocolo claro, recursos suficientes y responsabilidad por parte de la Administración", añaden desde la formación regionalista.

A medio y largo plazo, Por La Rioja propone recuperar en junio y septiembre el horario de salida adelantado a las 13 horas, adaptar los patios con toldos, sombras, arbolado y sistemas de cubrición, e impulsar un plan progresivo de adaptación climática de los edificios educativos, especialmente en los centros más antiguos y peor preparados frente al calor.

La formación regionalista considera imprescindible que los nuevos proyectos educativos incorporen desde su diseño soluciones de refrigeración, aislamiento, ventilación, sombra y eficiencia energética, y que los centros ya existentes sean evaluados para establecer prioridades de actuación.

"El calor en las aulas no es una anécdota. Es una cuestión de salud, de igualdad de oportunidades y de calidad educativa. No todos los centros tienen las mismas condiciones y no todos los alumnos ni opositores afrontan el calor en igualdad", señalan desde Por La Rioja.

Por La Rioja reclama al Gobierno regional que presente un plan específico de adaptación de los centros educativos riojanos al calor, con calendario, presupuesto, prioridades por centro y medidas inmediatas para los episodios de calor extremo.

"La Rioja no puede seguir afrontando cada ola de calor con parches. Nuestros alumnos, docentes, opositores y trabajadores de los centros merecen espacios educativos dignos, seguros y adaptados a la realidad climática actual", concluye la formación regionalista.