Por La Rioja exige una revisión urgente del puente sobre la vía del tren entre Murrieta y Paula Montal - POR LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha reclamado este martes al Ayuntamiento de Logroño y a ADIF una revisión técnica urgente del puente sobre la vía del tren situado en el entorno de las calles Murrieta y Paula Montal, ante el estado visible de deterioro que presenta la infraestructura y la preocupación trasladada por vecinos de la zona.

La formación regionalista señala que el puente permanece apuntalado desde hace meses y que su estado genera inquietud entre quienes transitan diariamente por este punto, utilizado por vehículos, peatones y por la circulación ferroviaria que discurre bajo la estructura.

Por La Rioja considera que, ante una infraestructura de estas características, no basta con mantener una solución provisional durante meses sin ofrecer información clara a la ciudadanía.

A juicio de la formación, el Ayuntamiento debe explicar qué informes técnicos existen, cuándo se realizó la última revisión, qué riesgos se han descartado y qué actuaciones están previstas para garantizar la seguridad y la reparación definitiva del puente.

"Los vecinos tienen derecho a saber si el puente es seguro, qué trabajos se han realizado y por qué sigue apuntalado tanto tiempo. Cuando una infraestructura urbana presenta signos visibles de deterioro, la respuesta no puede ser el silencio", señalan desde Por La Rioja.

La formación regionalista advierte de que este punto no es una infraestructura menor, ya que afecta a la movilidad diaria de la zona y se encuentra sobre una vía ferroviaria en servicio.

Por ello, reclama una "actuación coordinada entre el Ayuntamiento de Logroño, ADIF y las administraciones competentes" para evaluar el estado real del puente y adoptar las medidas necesarias.

Por La Rioja pide además que, tras los episodios de lluvia registrados en los últimos días, se compruebe si se han producido filtraciones, desprendimientos o nuevos deterioros que puedan afectar a la estructura o a su entorno inmediato.

La formación regionalista considera especialmente preocupante que los vecinos perciban una situación de abandono en una infraestructura de uso diario y que no exista una explicación pública suficiente sobre los plazos de reparación o sobre las medidas de seguridad adoptadas.

"No estamos pidiendo alarmismo, estamos pidiendo responsabilidad. Si el puente está en condiciones de seguridad, que se expliquen los informes. Si necesita una actuación urgente, que se actúe ya. Lo que no puede hacerse es normalizar una imagen de provisionalidad permanente en una zona transitada de Logroño", añaden desde Por La Rioja.

Por La Rioja reclama al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que informe públicamente sobre la situación del puente, detalle las gestiones realizadas con ADIF y concrete un calendario de reparación, mantenimiento o sustitución de los elementos deteriorados.

La formación regionalista subraya que la seguridad urbana y el mantenimiento de las infraestructuras básicas deben ser una prioridad municipal, especialmente en puntos donde confluyen tráfico rodado, tránsito peatonal y circulación ferroviaria.

"Logroño no puede permitirse que sus infraestructuras se mantengan durante meses con soluciones provisionales sin explicaciones. Los vecinos necesitan seguridad, información y una actuación definitiva", concluye Por La Rioja.