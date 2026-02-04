La Rioja expone en Bruselas los hitos logrados en educación financiera y digital

LOGROÑO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Fondos y Relaciones con la Unión Europea, Jesús Ángel Garrido, ha expuesto hoy, día 4, en Bruselas, ante la Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones (CdR), los principales hitos alcanzados por el Gobierno de La Rioja en materia de educación financiera, capacitación digital y promoción del consumo responsable.

Durante el debate sobre el dictamen relativo a la Agenda del Consumidor de la UE 2026-2030, Jesús Ángel Garrido ha defendido que la futura estrategia europea "debe responder a los nuevos desafíos que afectan directamente a los ciudadanos, como el elevado coste de la vida, la vulnerabilidad financiera, el acceso a la vivienda y el crecimiento de las compras online transfronterizas".

En este sentido, el director general de Fondos y Relaciones con la Unión Europea ha puesto en valor los avances impulsados por el Ejecutivo riojano en los últimos meses, que sitúan a La Rioja como "una región activa y comprometida" con la protección del consumidor:

Plan de Formación Estructura Responsable, ya en marcha, dirigido a personas mayores, menores y entidades locales, con el objetivo de formar consumidores informados, capaces de tomar decisiones responsables y de ejercer sus derechos en un entorno digital cada vez más complejo.

Refuerzo de la educación financiera y digital, con especial atención a colectivos vulnerables y a la protección de los menores frente a la presión publicitaria, los patrones de diseño engañoso y los riesgos asociados a la economía digital.

ConsumoRioja, la revista digital creada en octubre de 2023 y elaborada íntegramente por el Gobierno de La Rioja, que ofrece información práctica, consejos, recursos y contenidos especializados. Una publicación útil, clara y con enfoque pedagógico.

Garrido ha subrayado que estas iniciativas permiten a La Rioja anticiparse a los retos de la nueva Agenda del Consumidor y consolidarse como un territorio que apuesta por la formación, la prevención y la protección de los derechos de la ciudadanía.