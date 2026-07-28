La Rioja, a favor de aplazar la reunión del CPFF; No ha habido tiempo material para analizar el modelo presentado

Alfonso Domínguez, en la rueda de prensa - GOBIERNO DE LA RIOJA

Además, muchas ccaa están luchando contra los incendios y "no están centradas en la reforma de un sistema de financiación que lleva nada menos que 10 años caducado" LOGROÑO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja se muestra a favor de que se aplace la reunión prevista para este miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque, entre otros asuntos, "no ha habido tiempo material" para analizar la información técnica y las características concretas del nuevo modelo de financiación autonómica presentado porque "se nos dio a conocer la semana pasada".

El portavoz del Gobierno regional, Alfonso Domínguez, ha respondido así a preguntas de los periodistas con respecto a la postura del Ejecutivo riojano a la reunión de este miércoles que trataría exclusivamente sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y la propuesta del Ministerio de Hacienda.

Además, el también consejero de Hacienda ha destacado que en estos momentos, muchas ccaa están "en una situación de extrema gravedad" luchando contra los incendios, lo que hace que "no estén precisamente centradas en la reforma de un sistema de financiación que lleva nada menos que 10 años caducado".

Así las cosas, indica, "no pasa nada porque ya llevamos esperando 10 años. Podemos esperar a septiembre para sentarnos con tranquilidad para hablar de algo tan importante como es el sistema de financiación de las comunidades autónomas".

Por estas dos razones, finaliza, "hemos solicitado el aplazamiento de la reunión de mañana. Vamos a esperar a la respuesta del Ministerio y, en función de ello, tomaremos una posición u otra".