'La Rioja Festival' Cierra Su Quinta Edición Tras Reunir A Cerca De 4.000 Espectadores En Diez Conciertos - LA RIOJA FESTIVAL

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

'La Rioja Festival' ha clausurado este domingo en Enciso su quinta edición consolidándose como uno de los grandes acontecimientos culturales y musicales del norte de España.

Así, ha reunido a cerca de 4.000 espectadores en sus diez conciertos y actividades paralelas, prácticamente todos con lleno absoluto, en una programación que ha combinado excelencia musical, patrimonio, territorio y experiencias singulares.

El concierto de clausura celebrado en la Iglesia Santa María de la Estrella de Enciso estuvo protagonizado por el guitarrista riojano y director artístico del Festival, Pablo Sainz-Villegas, junto al quinteto estadounidense Agarita.

Una cita que incluyó el estreno en España de "Itinerante", la obra creada especialmente para esta edición por la compositora en residencia Andrea Casarrubios.

Uno de los momentos más relevantes y mediáticos de esta quinta edición tuvo lugar el pasado sábado en Riojaforum con la gran gala lírica protagonizada por Plácido Domingo, Xabier Anduaga, Sabina Puértolas y Lucero Tena junto a la prestigiosa ADDA Simfònica dirigida por Josep Vicent.

Fue en un concierto que reunió a algunas de las figuras más destacadas de la lírica internacional y convirtió Logroño en epicentro musical durante el fin de semana.

LLENO CASI ABSOLUTO.

El Festival ha ofrecido un total de diez conciertos, prácticamente todos con lleno absoluto y con una ocupación media superior al 90 por ciento.

Además, ha habido treinta experiencias complementarias vinculadas a la música, el patrimonio, la gastronomía y el paisaje riojano en las que se han inscrito más de 2.500 personas.

La quinta edición ha contado con la participación de 42 artistas y una orquesta sinfónica, sumando cerca de 120 músicos participantes.

Además, cerca del 60 por ciento de los conciertos se han desarrollado en espacios patrimoniales y zonas rurales de La Rioja, reforzando así una de las principales señas de identidad del Festival: acercar la música a enclaves singulares del territorio riojano.

La dimensión internacional del Festival se ha reflejado tanto en la presencia de artistas y ensembles de distintos países como en la procedencia del público asistente.

Esta edición ha contado con espectadores llegados desde España, Costa Rica, Estados Unidos, Alemania, China, Polonia, Croacia, Reino Unido, Suiza, Canadá, Holanda, Israel, Francia, Colombia y México.

Además, 'La Rioja Festival' ha superado los seis millones de espectadores en remoto gracias a las retransmisiones internacionales realizadas a través de Allegro HD, ampliando notablemente la proyección exterior de La Rioja y del propio Festival.

'La Rioja Festival' cuenta con el patrocinio principal del Gobierno de La Rioja para favorecer la proyección de nuestra Comunidad a través de la música y, además, empresas privadas como Aresol, Marqués de Vargas, Keldai e Idealista y numerosas instituciones colaboran en este gran evento musical.