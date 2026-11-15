La Rioja fija servicios mínimos del 100% en Urgencias y UMI desde este lunes para la huelga médica

Archivo - Médicos y facultativos durante una concentración - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno ha fijado los servicios mínimos para el personal médico del Servicio Riojano de Salud para la huelga médica que comienza mañana y que serán del cien por cien en Urgencias y UMI.

Este lunes, 16 de noviembre, arrancan las doce jornadas de huelga convocadas -hasta el 27 de noviembre- por el sindicato de nueva creación SMU (Sindicato Médicos Unidos) para exigir mejoras en las condiciones laborales de los facultativos y la aprobación de un Estatuto del Médico.

Según recoge la orden publicada en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), se garantiza el cien por cien del personal facultativo habitual en los servicios de Urgencias Hospitalarias, así como la atención íntegra en la Unidad de Medicina Intensiva.

Tal y como relata el BOR, con fecha 5 de noviembre de 2026, por parte del Sindicato de Médicos Unidos (SMU) se convocó una huelga de ámbito estatal del personal médico del Sistema Nacional de Salud, incluido el personal en formación por el sistema de residencia.

El ámbito subjetivo de la huelga es, según el sindicato SMU, todo el personal médico, incluido el personal en formación por el sistema de residencia, que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias públicos de los servicios de salud.

Se incluyen las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja y Comunidad de Madrid.

También, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco, y en los centros e instituciones sanitarias gestionados por el Instituto

Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta y Melilla, cualquiera que sea la naturaleza estatutaria, funcionarial o laboral de su relación de servicio.

De este modo, La Rioja, en el ámbito de sus competencias establece los servicios mínimos en todas las especialidades, considerando, entre ellos, UMI y Urgencias como esenciales y, por tanto, marcando el cien por cien de la plantilla habitual.