Rioja fortalece su presencia en Alemania con una exclusiva cita para profesionales del sector - CONSEJO REGULADOR DOCA RIOJA

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha celebrado una nueva edición de su iniciativa 'Wine Update' en Berlín, un encuentro exclusivo que reunió a 50 profesionales del sector, entre importadores, distribuidores, sumilleres, prescriptores y periodistas alemanes, para profundizar en la diversidad y calidad de sus vinos y mostrar tendencias dentro de la Denominación.

El evento tuvo lugar en Firespace Berlín, un emblemático espacio reconvertido que presume hoy de ser uno de los restaurantes de referencia de la capital alemana.

La excelencia que caracteriza a la DOCa y por la que es conocida en Alemania estuvo presente tanto en la excepcional cata de 16 vinos dirigida por el reputado prescriptor David Schwarzwälder, quien profundizó en las particularidades y atributos de cada referencia que posicionan a Rioja como referente internacional, como en la segunda parte de la jornada, en la que se pudieron degustar 30 referencias de vino adicionales en formato de cata libre.

"A través de este ejercicio hemos mostrado las grandes tendencias de la vitivinicultura de calidad que hay en Rioja, desde grandísimos vinos blancos, de viñedos viejos, así como de variedades recuperadas y también excelentes tintos frescos de viñedos de altura, novedades y vinos históricos que muestran el enorme potencial de Rioja", explicó Schwarzwälder.

En total, 46 bodegas de la DOCa participaron en la iniciativa puesta en marcha por el Consejo Regulador en la que los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer nuevas propuestas y tendencias de la Denominación, que conviven con las referencias más emblemáticas. "Es impresionante ver cómo la DOCa Rioja, una de las regiones vinícolas más populares del mundo, está en constante evolución sin perder su identidad", comentaba un minorista que participó en la jornada.

"Rioja está haciendo un trabajo excelente al combinar la tradición con nuevas necesidades de vinos alegres, afrutados, pero también complejos y con carácter de terruño. Conocer nuevos proyectos de bodegas y volver a catar algunos clásicos es esencial; quedo satisfecho de estar bien surtido de vinos blancos y tintos de Rioja", concluía.

"Además de lo que conoces, descubres vinos blancos de Rioja, también de Viñedo Singular. Tengo mucha información actualizada y novedades. Sin duda, ha despertado mi apetito por Rioja", confesaba una periodista especializada que asistió a la cata.

FOCO EN LOS PROFESIONALES ALEMANES

Presente en 139 países, Alemania es uno de los principales mercados de la Denominación de Origen Calificada. Con el objetivo de seguir reforzando su actividad comercial y presencia en esta geografía, Rioja aborda el segundo semestre del año con una intensa agenda de actividades e iniciativas.

Una de las más notables, 'Rioja Meininger's Sommelier Summit' se organizará en noviembre, conformando uno de los encuentros profesionales más relevantes para los sumilleres de habla alemana, donde 60 reconocidos expertos se darán cita para profundizar sobre las tendencias, calidad y diversidad de la DOCa a partir de una exquisita selección de vinos de Rioja, ofreciendo a los asistentes una experiencia de alto nivel.

El carácter pionero de Rioja le ha posicionado como la marca más exportada de vinos de España, gracias al reconocimiento de su excelencia, regida por los más altos estándares de calidad y una rigurosa normativa, trazabilidad y autenticidad de sus vinos que le han llevado a ser un referente global. Iniciativas como estas refuerzan la presencia de la Denominación a nivel internacional y propician nuevas oportunidades comerciales.