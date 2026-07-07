La Rioja garantiza la continuidad de la historia clínica electrónica del Sistema Público de Salud con 1,7 millones

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LOGROÑO 7 Jul. (EUROPA PRESS) - El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, día 7, un gasto de 1.723.717,60 euros para la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2026, del contrato de los servicios de evolución, operación y soporte del proyecto de historia clínica electrónica Selene-Raquel y sus integraciones en el Sistema Público de Salud de La Rioja.

Esta inversión, advierte el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Domínguez, permitirá garantizar la continuidad de una herramienta estratégica para la asistencia sanitaria en la comunidad autónoma.

La historia clínica electrónica constituye la pieza central sobre la que se articula la atención sanitaria en La Rioja, ya que integra y coordina la información clínica de los pacientes procedente de los distintos sistemas y servicios asistenciales.

A través de esta plataforma se conectan áreas esenciales como Laboratorio, Radiología, Farmacia, Cardiología, Nefrología, Anatomía Patológica u Oftalmología, entre otras, facilitando que la información clínica circule de forma segura y eficiente entre los distintos niveles asistenciales. Esta interoperabilidad permite mantener la calidad, coherencia e integridad de los datos sanitarios, contribuyendo a una atención más ágil, coordinada y segura para los pacientes.

UN ÚNICO SISTEMA DE INFORMACIÓN CLÍNICA

La importancia estratégica de esta herramienta quedó reflejada en octubre de 2025, cuando el Servicio Riojano de Salud culminó la integración de la información clínica entre los hospitales Universitario San Pedro y de Calahorra, un proceso que permitió avanzar hacia una historia clínica electrónica única para los ciudadanos riojanos.

Hasta la fecha existen dos entornos Selene Atención Hospitalaria (Hospital San Pedro y Hospital de Calahorra), con este proyecto se creó un único entorno Selene Atención Hospitalaria, que ha pasado a denominarse 'Raquel', en memoria de Raquel Lahoz, primera coordinadora del equipo funcional Selene e impulsora del arranque de la historia clínica electrónica en La Rioja.

Durante meses, profesionales sanitarios y técnicos de ambos centros trabajaron de forma coordinada para unificar los sistemas de información y garantizar que toda la actividad asistencial pudiera gestionarse desde una única plataforma.

Esta integración ha permitido mejorar la accesibilidad a la información clínica, reforzar la coordinación entre profesionales y avanzar en la interoperabilidad de los distintos dispositivos asistenciales del Sistema Público de Salud de La Rioja. Gracias a ello, los profesionales disponen de una visión más completa y actualizada de la trayectoria sanitaria de cada paciente, independientemente del centro en el que haya sido atendido.

La prórroga autorizada hoy por el Consejo de Gobierno garantiza la continuidad de esta infraestructura tecnológica, esencial para consolidar un modelo sanitario más integrado, eficiente y seguro, y para seguir avanzando en la transformación digital de la sanidad pública riojana.