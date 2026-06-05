La Rioja incorpora 74 nuevos residentes al sistema público de salud con un aumento de plazas del 5,7% - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha recibido, en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño, a los 74 nuevos residentes que inician su periodo de formación en el sistema público de salud de La Rioja.

El acto de recepción a estos nuevos profesionales también ha contado con la presencia del gerente del SERIS, Luis Ángel González, miembros del equipo directivo, así como los jefes de estudio de las Unidades Docentes acreditadas en La Rioja y tutores de residentes.

María Marín ha puesto en valor la elección de La Rioja por parte de los nuevos residentes para desarrollar su etapa formativa, destacando que el modelo sanitario de la comunidad facilita una formación muy integrada en la práctica asistencial diaria. En este sentido, ha resaltado también el papel fundamental de los tutores y del conjunto de profesionales del sistema, cuyo acompañamiento resulta clave en el proceso de aprendizaje.

La consejera ha destacado igualmente que la llegada de estos 74 residentes refuerza la capacidad formativa del sistema sanitario riojano y contribuye a su fortalecimiento futuro. A este respecto, ha subrayado que su formación se desarrollará en un entorno que combina la Atención Primaria, con especial peso de la medicina en el ámbito rural, y la Hospitalaria en centros de referencia como el Hospital Universitario San Pedro y el Hospital Universitario de Calahorra, lo que permite una visión amplia y completa de la asistencia sanitaria.

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

María Martín ha subrayado además que los nuevos residentes se incorporan a un sistema sanitario inmerso en un importante proceso de modernización, con una apuesta decidida por la innovación, la investigación, la formación y la incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los pacientes y de los profesionales.

En este contexto ha destacado proyectos pioneros como DORIA, la herramienta de inteligencia artificial implantada en Oftalmología en el Hospital Universitario de Calahorra; LOLA, el sistema basado en inteligencia artificial que ha permitido alcanzar cifras históricas de vacunación en población adulta; la ampliación del Centro de Especialidades y Cirugía Mayor Ambulatoria Adoración Sáenz; el desarrollo del proyecto CIBIR+, que ampliará las infraestructuras destinadas a la investigación biomédica.

También el Centro de Simulación Avanzada, referente en la formación práctica de profesionales sanitarios; el impulso de los ensayos clínicos, especialmente en el ámbito oncológico; y el futuro Grado de Medicina de la UR, llamado a convertirse en un elemento estratégico para fortalecer la formación, la investigación y la captación de profesionales sanitarios. "Queremos que quienes eligen La Rioja para formarse encuentren un sistema sanitario cercano y de alta calidad, pero también innovador, investigador y preparado para liderar los retos de la medicina del futuro", ha señalado.

OFERTA FORMATIVA 2026-2027

La oferta de formación sanitaria especializada de La Rioja para los residentes que se incorporarán este año se ha fijado en 74 plazas, lo que supone cuatro más que la oferta del pasado curso. En el ámbito MIR, el mayor número de plazas corresponde a Medicina Familiar y Comunitaria, con 25 plazas. Otras especialidades con oferta relevante incluyen Pediatría (4 plazas), Medicina Interna (3 plazas) y varias especialidades hospitalarias con entre una y dos plazas cada una: Alergología (1), Análisis Clínicos (1), Anestesiología y Reanimación (2), Aparato Digestivo (1), Cardiología (1), Cirugía General (2), Cirugía Ortopédica y Traumatología (2), Farmacia Hospitalaria (2), Hematología (1).

Medicina de Urgencias y Emergencias (1), Medicina del Trabajo (1), Medicina Intensiva (2), Medicina Nuclear (1), Nefrología (1), Neumología (1), Neurología (1), Obstetricia y Ginecología (2), Oftalmología (2), Oncología Médica (1), Otorrinolaringología (1), Psicología Clínica (1), Psiquiatría (2), Radiodiagnóstico (2), Radiofísica Hospitalaria (1), Urología (1).

En cuanto a enfermería, se ofertan 8 plazas EIR, distribuidas entre Matronas (4), Enfermería Familiar y Comunitaria (2), Enfermería de Salud Mental (1) y Enfermería Pediátrica (1).

La oferta formativa de este curso supone un incremento de plazas de un 5,7 % sobre la anterior convocatoria. Entre las novedades, destacan tres nuevas plazas MIR -dos en Pediatría y una en Medicina de Urgencias y Emergencias, que este año incorpora una plaza y ampliará su oferta hasta cuatro plazas en 2027-, así como una plaza adicional de Enfermería Pediátrica.

Este crecimiento permite reforzar la Unidad Docente Multidisciplinar de Pediatría, que se suma a las de Especialidades Hospitalarias, Atención Familiar y Comunitaria, Medicina del Trabajo, la Unidad Multiprofesional de Salud Mental y Matronas, consolidando la estructura formativa del sistema sanitario riojano.

Durante este curso 2026-2027, realizarán su período de formación en los hospitales y centros del Servicio Riojano de Salud un total de 282 residentes. Los residentes rotan por los diferentes servicios hospitalarios y también lo hacen por los centros de salud para favorecer la interrelación entre la asistencia de Atención Primaria y Atención Hospitalaria.

Este año se cumple el 48 aniversario del establecimiento del sistema de residencia como la vía de formación médica postgraduada, la única vía de especialización que alcanzó desde el principio una contrastada excelencia en la formación clínica de los médicos y de las enfermeras.

Los programas formativos correspondientes a las especialidades médicas (Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina del Trabajo, Especialidades Hospitalarias y Salud Mental) tienen una duración de 4 o 5 años; las de enfermería (Obstétrico-Ginecológica; Salud Mental y Enfermería de Atención Familiar y Comunitaria), por su parte, es de 2 años.

Cada unidad docente del hospital dispone de su propia guía formativa, en la que se incluye los planes formativos de los residentes, que se renuevan con carácter anual y son aprobadas por la Comisión de Docencia.

AVANCE POSITIVO EN LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESPECIALISTAS

En el marco del Programa de Fidelización y Captación de Talento, impulsado por la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, durante las próximas semanas se prevé la incorporación de nuevos especialistas que finalizan su formación sanitaria especializada en el SERIS. Asimismo, se contempla la incorporación de profesionales procedentes de otros servicios de salud.

El procedimiento se encuentra actualmente en curso, dado que aún hay residentes pendientes de finalizar su periodo formativo.