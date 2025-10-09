La Rioja insiste en no poder aceptar la "mal llamada condonación" de la deuda con el Estado

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, comparece en el Parlamento, acompañado de su equipo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, y consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha insistido hoy en que esta comunidad no puede aceptar la "mal llamada condonación" de la deuda con el Estado al presentar, ante el Parlamento de La Rioja, los presupuestos de esta comunidad así como los de su consejería.

Unos Presupuestos, ha defendido, que materializan proyectos estratégicos y consolidan el modelo de bajos impuestos, que en 2026, ha dicho, "se traducirá en un ahorro fiscal de más de 197 millones a las familias y empresas".

El consejero ha lamentado que, por tercer año consecutivo, no se cuente con Presupuestos Generales del Estado, así como que las comunidades autonómicas y los ayuntamientos carezcan de "un escenario de reglas fiscales".

"Pese a estas limitaciones, y digo esta palabra, limitaciones, siendo muy generoso, el Gobierno de la Rioja va a cumplir con sus compromisos con los ciudadanos", ha asegurado.

El Gobierno regional, ha relatado, ha aprobado unas cuentas que alcanzan los 2.118,60 millones de euros y aumentan en 62,07 millones el gasto disponible para invertir.

Esto, ha dicho, se traduce en más recursos para la sanidad, la educación, los servicios sociales y la vivienda, con especial énfasis en el área sanitaria que incrementa su presupuesto en 30,18 millones de euros.

Domínguez ha querido "fijar la atención de sus señorías" en una consejería, la de Agricultura, "que parece que tiene un crecimiento muy elevado", pero que hay que "matizarlo como una cuestión técnica".

Y es que, "por primera vez, se ha presupuestado una parte muy importante de la Política Agraria Común, con quince millones de euros", algo que "no se hacía en presupuestos anteriores".

"No digo que vayamos a tener más ingresos por parte de la PAC, digo que vamos a presupuestar la parte de la PAC que antes no estaba presupuestada y eso da un crecimiento que parece muy significativo en la Consejería de Agricultura que no lo es tanto", ha explicado.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

La Rioja, ha anunciado por otro lado, "va a aprobar, durante los próximos años y hasta el final de legislatura, el mayor paquete de simplificación administrativa abordado por esta Administración, con el objeto de hacer la vida más fácil a ciudadanos y empresarios".

Domínguez se ha referido a que, dentro del presupuesto de la Consejería de Hacienda, la sección de deuda, "sobre todo la que está dedicada al pago de los intereses", crece un 35 por ciento.

Ha explicado que tiene "un doble objeto, adaptarse a la situación que presentan los mercados financieros en este momento y acoger un posible incremento de tipos de interés que se produzca por un retraso en las entregas a cuenta por parte de la Administración General del Estado".

"Algunas personas en esta comunidad y fuera de esta comunidad están diciendo que los capítulos financieros, la sección once de deuda, y los capítulos tratados a los activos y pasivos financieros podrían ser distintos si el Gobierno de La Rioja aceptara la mutualización de la deuda, la mal llamada condonación de la deuda con el Estado", ha dicho.

Es algo que ha rechazado y se ha visto "obligado una vez más decir alto y claro" que La Rioja no puede "aceptar una propuesta que está planteada como un privilegio de financiación para una sola comunidad" y que "discrimina" a La Rioja.

"No es cierto que una aceptación de la condenación de la deuda permitiría liberar créditos, partidas presupuestarias para financiar servicios públicos. No es cierto porque está en el texto de la ley", ha aseverado.

Ha añadido que "la más llamada condonación, o la mutualización de la deuda entre todos los españoles, no soluciona el gran problema que tenemos actualmente las comunidades actuales".

Domínguez ha continuado contando que se ha finalizado el plan La Rioja en Europa, que será la base para una próxima Ley de Relaciones de la Rioja con la Unión Europea y "que vendrá a este Parlamento en próximas fechas y será una ley autónoma que regule las relaciones de la comunidad autónoma de la Rioja con la Unión Europea".

El consejero, al referirse a la Dirección General de Tributos, ha tenido cariñosas palabras a quien ocupara su puesto, David Mena, fallecido. "Tomó los mandos de esta dirección general para ayudarnos a consolidar un modelo fiscal de impuestos bajos en el que creía como padre de la familia y como autónomo", ha dicho.

"La Rioja acelera en su apuesta digital con la fiscalidad más baja de su historia de esta comunidad autónoma y el mayor paquete de significación administrativa aguardada por esta administración", ha finalizado.