La Rioja insta a Europa a seguir combatiendo "la ciberviolencia contra las niñas a través de un enfoque preventivo" - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha defendido hoy, día 29, ante los ministros de la Unión Europea de Empleo y Asuntos Sociales, la necesidad de seguir actuando a todos los niveles contra la violencia digital con las niñas.

Así lo ha solicitado en el Consejo de la Unión Europea de Empleo y Asuntos Sociales que se celebra en Luxemburgo y en el que los ministros han aprobado las conclusiones del Consejo sobre Prevención y lucha contra la ciberviolencia contra las niñas. Una cuestión sobre la que las comunidades autónomas, coordinadas por La Rioja, adoptaron el pasado 19 de junio una posición común que apuesta por el enfoque preventivo y el acceso a servicios especializados para las víctimas, conclusiones que la consejera ha expuesto hoy a los ministros de la UE.

La consejera, quien ha estado acompañada por la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, ha recordado en concreto cómo la ciberviolencia contra las niñas constituye "una realidad que desgraciadamente forma parte del día a día de las menores y que es reflejo de una desigualdad estructural, amplificada en el entorno digital".

En ese sentido, Martín ha aplaudido el foco que las conclusiones del Consejo ponen en la prevención de este fenómeno y en el que, ha defendido, han de participar todos los agentes implicados. "La alfabetización digital y las campañas de sensibilización no deben enfocarse únicamente en las niñas, sino que exige implicar a todo su entorno: niños, familias y profesionales del ámbito educativo y social".

RIESGOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

De igual modo, la consejera ha recordado el rol de las plataformas digitales ante los riesgos de las nuevas tecnologías, "en particular la Inteligencia Artificial y los riegos que conllevan las deepfakes". Un desafío para el que hay que "educar a los menores con espíritu crítico y proporcionales herramientas para poder discernir el contenido generado o manipulado por IA", pero ante el que también es necesario "reforzar la responsabilidad de las plataformas digitales, garantizando la plena aplicación de la Ley de Servicios Digitales", ha subrayado Martín.

La titular de la cartera de Salud y Políticas Sociales del Ejecutivo autonómico ha apuntado igualmente a la necesidad de implementar mecanismos de disuasión, "como mensajes de advertencia previos", para evitar que se produzca la ciberviolencia contra las niñas y, en el caso de que esta se produzca, garantizar a las víctimas el acceso a servicios adecuados.

"Debemos otorgarles acceso a servicios especializados, adaptados a su edad y que incluyan atención por profesionales cualificados en el ámbito psicológico, jurídico y social", ha insistido, refiriéndose también a la importancia de asegurar "mecanismos de denuncia sencillos y procesos en los que se sientan seguras y acompañadas para evitar la revictimización".

PAPEL ESENCIAL DE LAS ADMINISTRACIONES REGIONALES Y LOCALES

En su intervención la consejera ha recordado a los ministros de la UE el papel esencial que juegan las administraciones regionales y locales en la protección de los menores frente a los riegos digitales, apostando por "una gobernanza multinivel sólida" en la que todos los niveles de gobierno sean responsables del "diseño, ejecución y seguimiento de planes y medidas efectivas para la protección de las niñas".

Con su participación en la reunión de hoy La Rioja finaliza la coordinación de la participación autonómica en el Consejo de la UE de Empleo y Asuntos Sociales que ha ejercido este semestre.

Una coordinación bajo la que la Comunidad ha podido seguir de cerca las negociaciones de expedientes como la Directiva de Prácticas o la propuesta de Recomendación del Consejo sobre Vivienda Asequible, así como las conclusiones del Consejo sobre bienestar infantil y ciberviolencia contra las niñas.

Sobre estos dos textos las comunidades autónomas han adoptada coordinadas por La Rioja sendas posiciones comunes, las cuales fueron presentadas por la consejera a los ministros de la UE en el Consejo del 9 de marzo y en la reunión celebrada hoy en Luxemburgo.