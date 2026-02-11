La Rioja insta al Gobierno central a defender una PAC con financiación suficiente que atienda necesidades de territorios

LOGROÑO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de La Rioja ha instado al Gobierno de España a defender ante la Comisión Europea "una Política Agraria Común (PAC) con financiación adecuada y suficiente, y una política dirigida a atender las necesidades reales de los territorios".

Así lo ha reclamado el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, durante su intervención esta tarde, a través de videoconferencia, en la reunión de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), "foro que el Gobierno de España no convocaba desde julio de 2022", ha recordado, en la que ha trasladado la posición del Ejecutivo regional ante la futura PAC y el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE.

Al encuentro celebrado en Madrid han asistido el director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, y la directora de la Oficina de La Rioja en Bruselas, Marta Romo.

El consejero ha planteado "la necesidad de contar con una PAC autónoma y con un presupuesto suficiente, en línea con la posición acordada con el sector agrario riojano, ya expuesta ante el Comité Europeo de las Regiones (CdR)".

Del mismo modo, ha advertido de que los cambios planteados por la Comisión Europea siguen siendo "insuficientes" y de que cualquier recorte presupuestario "pone en riesgo la viabilidad del sector agrario y del medio rural".

En este sentido, ha incidido en que la PAC "debe mantener su estructura de dos pilares, con partidas diferenciadas para apoyar la renta de los agricultores y para financiar inversiones de desarrollo rural" que deben seguir siendo diseñadas por las regiones, "ya que nosotros conocemos las necesidades reales de nuestros territorios".

Asimismo, ha instado al Gobierno de España a "preservar una Política de Cohesión que dé voz propia a los territorios y que cuente con fondos suficientes", y a "garantizar que las regiones participemos de forma decisiva" en la definición de las políticas de gasto comunitarias, porque "somos las administraciones con la visión más global y pegada a la realidad de los ciudadanos europeos".

Alfonso Domínguez ha alertado de que la propuesta actual de la Comisión Europea, que fusiona la Política de Cohesión y la PAC en los llamados Planes de Asociación Nacionales y Regionales, "otorga más control a los Estados y diluye el papel de las regiones, además de reducir la financiación disponible". Por ello, ha demandado "más claridad, más seguridad jurídica y un sistema de gobernanza multinivel que garantice una gestión compartida adecuada".

El consejero ha valorado algunos avances anunciados por la Comisión Europea, como la recuperación del 'principio de partenariado' (colaboración para alcanzar objetivos comunes), pero ha insistido en que "los cambios siguen siendo insuficientes" y que la Política de Cohesión "continúa sin contar con un capítulo propio ni fondos específicos", lo que genera incertidumbre sobre su futuro.

Por último, Alfonso Domínguez ha subrayado que la futura programación europea "debe reforzar la cohesión territorial, garantizar la igualdad entre regiones y asegurar que los recursos europeos respondan a los retos económicos, demográficos y sociales de las regiones".