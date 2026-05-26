La Rioja invierte más de 12 millones de euros para las ayudas del Bono Infantil del próximo curso 2026-2027

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LOGROÑO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la aprobación del gasto de 12.087.500 euros destinado al programa de ayudas Bono Infantil para el próximo curso escolar 2026-2027, dirigido a la gratuidad en la escolarización del alumnado de 0 a 3 años matriculados en escuelas infantiles y centros docentes privados autorizados para impartir el primer ciclo de educación infantil en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha explicado que estas ayudas se destinan a subvencionar la propuesta pedagógica de los centros y escuelas infantiles, que comenzará a las 09,00 horas y, como máximo, finalizará a las 16,30 horas, y que podrá desarrollarse en dos modalidades: sin comedor (mínimo 4 horas) y con comedor (mínimo 4 horas y media). El importe de estas ayudas atenderá a las dos modalidades:

Ayuda tipo 1: 286 euros/mes por alumno, para la modalidad sin comedor.

Ayuda tipo 2: 385 euros/mes por alumno, para la modalidad con comedor.

De esta forma, prosigue Domínguez, el Gobierno de La Rioja "consolida la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, mediante la financiación del coste de la escolarización del alumnado matriculado en el Primer Ciclo de Educación Infantil que, pese a no ser obligatorio, se considera una etapa formativa esencial en su desarrollo y en su preparación para el mejor acceso a la educación reglada".

Los beneficiarios de estas subvenciones son las escuelas infantiles de Primer Ciclo de titularidad municipal y los centros docentes privados autorizados para impartir estas enseñanzas en la comunidad autónoma, aunque el destinatario último de estas ayudas son las familias del alumnado matriculado, que tendrá financiado el coste de su escolarización en esta etapa, desde el mes de septiembre hasta junio.

CURSO 2025-2026

Durante este curso 2025-2026 se benefician del Bono Infantil un total de 2.943 alumnos de 0 a 3 años. La red de Educación Infantil de Primer Ciclo está conformada en La Rioja por 24 escuelas infantiles municipales, 6 autonómicas y unos 40 centros docentes privados.

El importe de esta convocatoria (12.087.500 euros) es 125.000 euros superior a la anterior (11.962.500 euros). Este aumento se debe a la incorporación de plazas de nueva creación para el curso 26/27 en escuelas infantiles de titularidad municipal (Ausejo, 13 plazas; Aldeanueva de Ebro, 74 plazas; y Entrena, 41 plazas).