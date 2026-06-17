La Rioja y las islas Canarias, más cerca que nunca gracias a Binter, con dos vuelos semanales durante este verano

Recepción del primer vuelo de la nueva ruta aérea regular entre La Rioja y las Islas Canarias, a 17 de junio de 2026, en Agoncillo, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cielo riojano ha visto aterrizar este miércoles un nuevo enlace aéreo que nos conecta sin escalas con las islas Canarias. Más de 2.000 kilómetros de distancia que se recorren en apenas tres horas gracias a la compañía Binter y que, sin duda, hará el viaje mucho más placentero para aquellos que decidan visitar nuestra ccaa este verano o para que muchos riojanos cojan este avión para sus vacaciones.

La mayoría de los viajeros que han aterrizado esta mañana en el aeropuerto de Agoncillo (La Rioja) han destacado la "rapidez del vuelo". Han llegado a las 12,20 horas de esta mañana, con solo cinco minutos de retraso al comenzar su viaje un poco más tarde de la hora inicial por una atención sanitaria. Un viaje "cómodo" en donde han destacado la "buena atención" y, sobre todo, "los paisajes que han visto al llegar".

Precisamente, los primeros en bajar de la escalerilla del avión han sido la pareja formada por Pablo y Antonio. Sorprendidos por el recibimiento, han dejado claro que, si pueden, volverán a utilizar este viaje. Pablo, natural de Logroño pero residente en Gran Canaria, ha explicado que viaja asiduamente a la capital riojana y, con esta conexión, le será mucho más sencillo. "Para nosotros es una maravilla y supondrá un aumento de calidad de vida por lo menos en verano, que es el periodo en el que de momento se ofrecerán los viajes, aunque esperemos que estén mucho más tiempo".

"MUCHO MÁS RÁPIDO"

Como ha explicado, antes tenían que hacer escala en Madrid, Pamplona u otras ciudades pero ahora, con esta posibilidad, "tenemos la suerte de poder llegar a Logroño mucho más rápido".

Por su parte, Antonio, de Las Palmas de Gran Canaria, asegura que aprovecharán estos días para "estar con la familia, quedar con los amigos, hacer un poco de turismo y, sobre todo, disfrutar de Logroño, que es una maravilla ciudad".

También ha compartido su experiencia el viajero Jesús Agirrebeña. Como ha indicado, "mi familia es de La Rioja y el viaje en Binter ha sido "como siempre que he volado con ellos a otros destinos, estupendo". Al igual que Pablo y Antonio, "aprovecharemos estos días para dar una vuelta por la capital y por los pueblos de alrededor".

Además ha indicado que, gracias a la aplicación de Binter "nos llega información continuamente y, por eso, pudimos ver que iba a comenzar este vuelo directo".

Muy contenta "por la atención en el avión" y por el recibimiento en el aeropuerto se encontraba también la canaria Paqui Ramos, que ha llegado junto a su marido. "Estamos jubilados, así que ahora ya no tenemos ningún problema para poder ir a La Rioja unos días de vez en cuando". En otras ocasiones, explica, "solíamos hacer escala en Madrid y venir aquí pero ahora esto es mucho más tranquilo. Ha sido un vuelo maravilloso".

LA RUTA DE MAYOR DISTANCIA DESDE NUESTRO AEROPUERTO

Para recibir a los primeros 81 viajeros que han realizado este vuelo inaugural se encontraba el director del aeropuerto riojano, Jon Martínez de la Valle, quien también ha querido dar la "más cálida bienvenida a Binter".

La ruta aérea que se inaugura hoy, indica, es "la de mayor distancia desde nuestro aeropuerto, unos 2.000 kilómetros" lo que supone "un salto cualitativo en la operación del aeropuerto".

Con este nuevo vuelo se sigue avanzando en la "transformación completa" que está viviendo este aeropuerto desde hace un año, ha añadido. Con un incremento en operaciones "que fue récord el año pasado y que ha crecido un 35%".

Por su parte, y si analizamos los datos del último mes disponible, el de mayo, "se ha incrementado el número de pasajeros en un 140 por ciento", ha afirmado.

"UN DÍA MUY IMPORTANTE PARA NUESTRO AEROPUERTO"

También presente en el aterrizaje ha estado el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, quien ha asegurado que hoy "es un día muy importante para el aeropuerto de Logroño ya que inauguramos la segunda aerolínea que empieza a operar por primera vez en esta infraestructura tras dar la bienvenida el pasado mes de marzo a Vueling con sus viajes a Barcelona".

Ha explicado que este viaje no solo nos une con Gran Canaria sino que se conecta con todo el conjunto de las islas del archipiélago. Se va a poder facturar de manera directa a todos y cada uno de los destinos.

Daniel Osés ha aprovechado también para recordar que el próximo 21 de julio se retomarán los vuelos con Palma de Mallorca. "Pasos fundamentales para la revitalización del aeropuerto. Esto refuerza y refrenda la apuesta que el Gobierno de La Rioja está haciendo por esta infraestructura que es importante para la conectividad de los riojanos".

LA RIOJA "TIENE QUE ESTAR"

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud , José Luis Pérez Pastor, por su parte, ha destacado la importancia de "estar". "La Rioja tiene que participar en estas conexiones" a pesar "de los retos y las dificultades que tiene".

Cada conexión -prosigue- establece una oportunidad económica, una oportunidad turística, una oportunidad de poder participar de la velocidad a la que se mueve el mundo. En este sentido, "creo que La Rioja es un destino magnífico y los riojanos se merecen viajar también a un destino magnífico".

ADN DE BINTER, LA CONECTIVIDAD

Por parte de la aerolínea, el director de Programación, Gestión de Ingresos y Alianzas de Binter, Jonay Lobo, ha destacado que el ADN de Binter es desarrollar la conectividad".

"Dentro de nuestra compañía la forma de volar, el servicio que tenemos es bastante distinto de otras, no somos una compañía bajo coste, nosotros insistimos en el servicio. Para los canarios volar es parte de nuestra vida y por eso hay que hacerlo bien, con comodidad, con servicio a bordo...".

VUELOS

Binter ha programado dos frecuencias semanales, los miércoles y domingos con el aeropuerto de Gran Canaria. Los miércoles, los vuelos despegarán desde la isla a las 08,15 horas y desde el aeropuerto de Logroño a las 12,55 horas. Los domingos, la salida desde Gran Canaria será a las 08,35 horas y a las 14,00 horas desde el aeropuerto riojano.

La compañía aérea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permiten a sus pasajeros llegar por el mismo precio a o desde cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

#MODOCANARIO

Los pasajeros de Binter disfrutan de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Asimismo, la compañía pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.

Los billetes ya se pueden adquirir a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.