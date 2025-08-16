La Rioja, junto a Navarra, experimenta la mayor caída en el precio interanual del coche usado

Archivo - COCHES FERIA DEL VEHÍCULO DE OCASION - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO/TOLEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Rioja y Navarra son las comunidades que han experimentado la mayor caída en el precio del coche usado en julio, con un descenso del 2,8 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos aportados por Ancove (Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos).

En todo el país, los turismos de ocasión se encarecieron en julio un 2,3 por ciento en términos interanuales, con un repunte de las subidas en los dos últimos meses en los que se consolidan los 13.000 euros que se perdieron en mayo.

Sin embargo, en términos mensuales, sobre junio de 2025, se mantiene el precio.

En los siete meses del año se han recomprado 1.264.950 turismos en España a un coste medio de 12.980 euros y un incremento del 1,5 por ciento en relación con el mismo periodo de 2024.

En el segmento de los más antiguos --más de 8 años-- el precio se ha pagado una media de 10.449 euros, con una subida del 4,3 por ciento interanual. En términos mensuales, se registra un ligero aumento de un 0,2 por ciento.

De los 193.933 turismos usados transferidos en julio, el 64 por ciento supera los 8 años.

PRECIO MERCADO TOTAL TURISMOS POR CCAA EN TASA INTERANUAL

El turismo de segunda mano sube en doce comunidades autónomas en julio con un rango entre el +5,5 por ciento de Castilla-La Mancha y un +0,8 por ciento en la Región de Murcia.

En los siete territorios en los que se ha abaratado el coche usado, la mayor caída se ha producido en La Rioja y Navarra, ambas un -2,8 por ciento.

En el segmento de los turismos más usados la disparidad en los precios suele ser mayor, aunque en el mes, la subida ha sido generalizada, en quince de las diecisiete comunidades.

Aragón registra el mayor ascenso, el 8,7 por ciento, mientras que Navarra contabiliza un descenso del precio medio del -4,2 por ciento.