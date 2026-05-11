La Rioja lanza una nueva convocatoria de subvenciones para el pequeño comercio en municipios de 300 o menos habitantes

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LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha publicado hoy, día 11, la convocatoria de subvenciones destinadas al apoyo al pequeño comercio en municipios, núcleos de población separados del municipio principal o entidades locales menores de La Rioja cuya población sea de 300 o menos habitantes.

El objetivo de estas ayudas, dotadas con 500.000 euros, es el mantenimiento de pequeños locales en los que se lleven a cabo actividades comerciales y actividades de venta ambulante en camiones-tienda, que presten servicios en dichas localidades.

Por un lado, se subvenciona el desarrollo de la actividad comercial, y por otro, los gastos de inversión destinados a la mejora o rehabilitación del inmueble o medio de transporte para venta ambulante, en el que se lleve a cabo la actividad comercial.

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días hábiles contados a partir de mañana, día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja. Para el cálculo de la cuantía fija, se asigna a cada solicitud una puntuación en función del número de habitantes del municipio, primando aquellas localidades con un censo más reducido; de los comercios con productos de proximidad (o kilómetro cero) y su contribución a la economía social; del número de comercios abiertos al público; y de la generación de empleo en el sector femenino.

Con el objetivo de mejorar la eficacia de estas ayudas y ampliar su alcance territorial, el Gobierno de La Rioja ha introducido diversas modificaciones en las bases reguladoras de la convocatoria. Entre las principales novedades, destacan la ampliación de los códigos CNAE subvencionables, la clarificación de determinados requisitos administrativos y la extensión expresa de las ayudas a entidades locales menores.

El Ejecutivo regional considera que mantener abierto un comercio en un pequeño municipio supone preservar servicios básicos, actividad económica, empleo y cohesión social, además de contribuir a fijar población y mejorar la calidad de vida en el entorno rural. Toda la información relativa a la convocatoria, requisitos y tramitación de solicitudes puede consultarse en la sede electrónica del Gobierno de La Rioja y en el Boletín Oficial de La Rioja.

Según datos del INE, a 1 de enero de 2025, la población del 65,5 por ciento de los municipios riojanos -114 de los 174- cumple las características requeridas en la convocatoria. La Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre Economía Social y Solidaria de La Rioja, conforma el marco normativo común de aplicación al conjunto de entidades que forman parte de la economía social y solidaria en nuestra comunidad autónoma.