La Rioja lanza la quinta convocatoria de ayudas al trabajo autónomo, dotada de 3,5 millones, hasta el 14 de mayo

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LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha lanzado este jueves la quinta convocatoria del Plan de Incentivo al Trabajo Autónomo, ayudas directas dirigidas a la consolidación del trabajo autónomo en la región por un importe de 3,5 millones. Esta nueva línea de subvención permanecerá abierta hasta el próximo 14 de mayo (14 horas).

Las ayudas, que oscilarán entre 2.100 y 2.700 euros por solicitante dependiendo de la edad, actualiza el apoyo del Ejecutivo de Gonzalo Capellán a los profesionales autónomos que se habían dado de alta durante el ejercicio 2024 y 2025, y que no se pudieron beneficiar de las cuatro convocatorias anteriores.

Por tanto, la convocatoria está destinada a autónomos riojanos individuales, familiares colaboradores, mutualistas y societarios, con una base liquidable en su IRPF que no supere los 60.000 euros, que no hayan cumplido previamente los requisitos de temporalidad acreditada.

En el marco de una política que apuesta por la simplificación y agilización de trámites administrativos, los potenciales beneficiarios de esta convocatoria podrán solicitar estas ayudas directas a través de un formulario electrónico incluido en la página web de la ADER (www.ader.es), con la necesidad de aportar solamente el DNI.

En las anteriores cuatro convocatorias, se vieron beneficiados un total de 19.083 autónomos, incluyendo por primera vez a agricultores y ganaderos, y se movilizaron 42.976.100 euros para apoyar a una figura clave del tejido productivo de La Rioja.