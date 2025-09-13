La Rioja lidera el ranking nacional de entrenamiento con un 67,62% de ocupación de los gimnasios

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Rioja lidera el ranking nacional con un 67,62% de ocupación en los gimnasios, según el estudio 'Hábitos de entrenamiento en España y Europa' de Brooklyn Fitboxing.

Este dato coloca a la comunidad como la más comprometida con la actividad física en España, muy por encima de la media nacional, situada en un 49,73%.

El resultado refleja un fuerte arraigo de los hábitos deportivos y la integración del ejercicio en la vida cotidiana de los riojanos.

En Logroño, la capital, la asistencia se encuentra entre las más altas del país, consolidando un patrón constante que combina forma física, ocio de calidad y bienestar mental.

El análisis revela que los riojanos mantienen la actividad incluso en vacaciones, aunque con menor frecuencia, y recuperan rápidamente la rutina al regresar a sus horarios habituales.

La franja de tarde-noche es el momento de mayor asistencia, reflejando la adaptación de los usuarios a un estilo de vida que equilibra trabajo, ocio y deporte.

GIMNASIOS.

Más allá del aspecto físico, el estudio destaca que los gimnasios se han convertido en espacios de bienestar integral. La práctica deportiva en La Rioja no solo mejora la condición física, sino que también actúa como herramienta para la gestión del estrés, favorece la relajación y permite desconectar mentalmente tras la jornada laboral.

La creciente afluencia de usuarios durante las tardes y los fines de semana confirma que la actividad física es percibida como un tiempo de cuidado personal y equilibrio emocional.

El estudio 'Hábitos de entrenamiento en España y Europa' se llevó a cabo entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025 en todas las provincias españolas y en varios países europeos.

Este análisis revela que el ejercicio se ha consolidado como un pilar fundamental del bienestar, más allá de la obligación física, demostrando que la actividad física forma parte de la vida diaria y del cuidado de la salud mental.