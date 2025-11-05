La Rioja obtiene el premio como Mejor Mantel Nacional en la III edición de los Premios Hotel & Mantel 2025 - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Turismo y Promoción Territorial del Gobierno de La Rioja, Virginia Borges recogió anoche el premio que reconoce a La Rioja como Mejor Mantel Nacional en la III edición de los Premios Hotel & Mantel 2025, galardones que concede la editorial Condé Nast Traveler España.

El jurado de estos premios, formado por la redacción de Traveler España y prescriptores de opinión, turismo y viajes a nivel nacional, han reconocido varias fortalezas diferenciales de La Rioja y su gastronomía que le han hecho merece este galardón.

Así, se ha distinguido la labor tenaz de cocineras y cocineros que trabajan con respeto hacia el producto local y la memoria del gusto; así como el culto al recetario tradicional de una tierra que marida a la perfección con la innovación y creatividad. Del mismo modo, se ha puesto en valor la amplia variedad de producto riojano y que es, sin duda, fruto de todos los que, cada día, con su trabajo mantienen viva la identidad gastronómica de La Rioja.

A su vez, el fallo del jurado destaca también la convivencia de varias gastronomías en un mismo territorio, de sabores cocinados a fuego lento y de platos de cuchara y guisos de toda la vida que encuentran su lugar en las nuevas corrientes culinarias que conservan la sabiduría de toda la vida. Por último, se ha destacado la diversidad y la cultura gastronómica viva que se cuida, se respeta y mantiene día a día.

Los destinos finalistas en la categoría en la que ha sido galardonada La Rioja como Mejor Mantel Nacional 2025 y que pone en valor el crisol de maravillas gastronómicas existentes en nuestro país han sido: Asturias, Cádiz, Gran Canaria, Guipúzcoa, La Coruña, Madrid, Mallorca, Tenerife y Valladolid.