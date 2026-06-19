La Rioja permanecerá este sábado en riesgo amarillo por lluvias, tormentas y temperaturas máximas

Archivo - Tormentas, lluvia, rayos, temporal, tormenta - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará este sábado en riesgo amarillo por lluvias, tormentas y temperaturas máximas, de acuerdo con el Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA), de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el riesgo amarillo por lluvias afectará a toda la región y permanecerá activo desde las 14,00 horas de este sábado y hasta fin de la jornada. Se prevé una precipitación acumulada de 15 mm en una hora.

En el caso de las tormentas también podrán ser por toda la región en el mismo horario. Localmente pueden ir acompañadas de granizo y con rachas fuertes de viento.

Además, en la ribera del Ebro se esperan, para este sábado, temperaturas de hasta 36 grados desde las 13,00 y hasta las 21,00 horas.

La probabilidad de todos estos hechos rondan entre el 40 y el 70 por ciento.