Por La Rioja pide a Escobar "una reestructuración real de su equipo en la que los concejales no se pisen competencias"

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja critica que "los ceses de Miguel Sainz y Laura Lázaro como responsables de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Logroño" son "tan sólo un intento desesperado del alcalde, Conrado Escobar, por lavar su imagen e intentar que las desastrosas Fiestas de San Mateo 2025 no le salpiquen, cuando en realidad es él, el responsable directo de la nefasta gestión".

La secretaria general de la formación regionalista, Sonsoles Soriano, recuerda que "Escobar concedió a Miguel Sainz una Concejalía, Promoción de la Ciudad, llamada a convertirse en vertebradora de todas las demás y que ahora queda relegada a Turismo y Cultura, y en la que no ha habido ni una sola actuación destacable en toda la Legislatura, nada que convierta a Logroño en referente, nada recordable; del mismo modo que no existe ningún proyecto definido de lo que se quiere hacer".

Sonsoles Soriano subraya que "el alcalde Conrado Escobar ya era conocedor de la mala gestión que Sainz había realizado como presidente de Logroño Deporte, cargo del que también lo destituyó y, por lo tanto, responsabilizarle del Área de Promoción de la Ciudad, incluyendo Festejos es responsabilidad directa suya".

En el caso de Laura Lázaro, Por La Rioja apunta que "no tuvo competencia real alguna en la organización de las fiestas de San Mateo 2025, sólo puede imputársele su silencio cómplice y acomodamiento dejando hacer y deshacer a Miguel Sáinz en las contrataciones de los diferentes actos".

Soriano resalta que "ahora Lázaro pasará a no tener competencia alguna, pero supondrá el mismo coste para los logroñeses".

La formación regionalista critica que "la crisis" del equipo de Gobierno que ha obligado a Escobar a restructurar su organigrama es tan sólo un ejemplo "del caos reinante en gobierno municipal de Logroño, donde todos los concejales se pisan las competencias unos a otros y donde realmente ninguno hace nada".

Por La Rioja resalta que, "a la falta de capacidad de gestión de la ciudad, Escobar suma la incapacidad de gestionar su equipo de concejales, mostrando una absoluta falta de liderazgo y de capacidad de trabajo, con un equipo de Gobierno exageradamente caro que no aporta soluciones a los problemas de los logroñeses".

Soriano exige a Escobar que "asuma el fracaso de su equipo de gobierno y lleve a cabo una restructuración real del mismo, despejando de puestos vacíos las áreas de gestión de la ciudad".

La secretaria general de la formación regionalista recuerda al alcalde que "reforzar a Miguel Sainz en una supuesta área política no es trabajar por la ciudad sino por el Partido Popular a costa de los logroñeses".

En ese sentido, Sonsoles Soriano pone el ejemplo del Área de Urbanismo, "donde hasta cinco concejales se pisan las competencias y todos con dedicación exclusiva: el alcalde, Conrado Escobar; el concejal de Proyectos Estratégicos, Francisco Iglesias; el concejal delegado de Urbanismo, Iñigo López Araquistaín; el concejal, Javier Martínez Mancho; así como el concejal de movilidad".

La secretaria general de la formación regionalista resalta que "mientras tanto, Logroño continúan sin un Plan de Infraestructuras Plurianual y sin proyectos clave como la conexión de Portillejo con el cuarto puente, el quinto puente sobre el Ebro o la segunda fase del soterramiento, que tiene visos de no desarrollarse nunca, y una primera fase con los solares bloqueados; el Casco Antiguo paralizado y abandonado; sin proyectos para resolver la carestía de vivienda protegida; chapuzas en materia de pisos turísticos y la revisión del Plan General paralizada".

Por La Rioja recuerda que ya se ha ofrecido a ayudar al alcalde en el desarrollo o gestión de las áreas de la ciudad y, haciéndolo gratuitamente.