La Rioja pone en marcha un Servicio de Entornos Digitales Seguros, centrado en adolescentes, familias y profesionales - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Rioja cuenta ya con un nuevo Servicio de Entornos Digitales Seguros, un recurso especializado impulsado por la Consejería de Salud y Políticas Sociales para prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de uso inadecuado, abuso o dependencia de las nuevas tecnologías entre adolescentes riojanos.

El presidente del Ejecutivo, Gonzalo Capellán, ha inaugurado este martes, junto con la consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, la sede de esta nueva herramienta, para la que se ha habilitado parte de las oficinas donde también se ubica el Servicio de Mediación Intrajudicial de la comunidad, en el número 8 de la calle Muro de la Mata en Logroño.

Como ha incidido Capellán, "se ha procedido a la adecuación de un piso propiedad del Gobierno en el centro de Logroño para prestar servicio a familias, a jóvenes y a profesionales en el ámbito de los entornos digitales y sobre todo a las adicciones surgidas en los jóvenes a las tecnologías".

Ha recalcado el mandatario regional la importancia del equipo humano del Servicio, "un equipo multidisciplinar, desde los ámbito de la psicología general, la educación social y el trabajo social, cuatro profesionales que se incorporan para dar ese nuevo Servicio atendiendo a una preocupación social, una preocupación familiar y que afecta a muchos jóvenes de nuestra comunidad autónoma".

Ha precisado Capellán que "todos conocemos en nuestros entornos cercanos, jóvenes, familiares, algo que afecta a la juventud, no solo riojana, sino de España y del mundo", resaltando que la OMS "da una cifra, que una de cada cuatro personas en el mundo sufre trastornos de conducta asociados a adicciones digitales, por lo tanto, la magnitud del problema es grande".

Dentro de esta problemáticas, ha subrayado que "son nuestros jóvenes, y por eso este Servicio se orienta a edades entre 12 y 17 años, los que más sufren de esas adicciones, de esos abusos de usos de entornos digitales y de tecnologías", algo que "siempre suscita una gran preocupación familiar, porque deriva en trastornos que pueden afectar a lo emocional, a las relaciones interpersonales, al ámbito académico y los rendimientos, a lo social".

Con todo, ha destacado que "sabemos que es algo que se puede prevenir", por lo que partiendo de la preocupación que puede surgir en las propias familias, se trata de que este nuevo Servicio "pueda darles todo el proceso, desde la orientación o la formaci que se puede dar aquí herramientas para manejar bien esos usos de las tecnologías, hasta la intervención, en su caso".

COORDINACIÓN.

Ha recordado Gonzalo Capellán que la puesta en marcha de esta herramienta -con un gasto de 286.000 euros para la adecuación del inmueble- fue "un compromiso del Debate sobre el Estado de la Región, acorde a una necesidad social, a una demanda y una preocupación real de la sociedad riojana y de muchísimas familias".

Una puesta en marcha en la que ha recalcado la importancia de "la coordinación interna", dando también servicio "a los profesionales dentro del Gobierno y de la Consejería", no solo a la de Servicios Sociales, sino también a la de Educación, un entorno "donde se puede identificar, apoyar o derivar", trabajando "de manera integral, coordinadamente de todos los profesionales de estos ámbitos, social, educativo o familiar".

Las oficinas del nuevo Servicio, ha explicado el presidente, cuentan con "dos tipos de espacios: espacios colectivos para terapias grupales, para formación y asesoramiento, con dos salas para 8 y 10 personas; y luego cinco despachos individuales para cada uno de los profesionales, de manera que también se pueda hacer un tratamiento individual".

Por todo ello, ha destacado "la importancia del servicio", especialmente para "poder tener capacidad de prevenir un problema que afecta de manera importante a la sociedad actual, es una mejora, un paso adelante para seguir poniendo todos los medios a nuestra disposición en manos de las familias".

CUATRO PROFESIONALES.

El servicio va a estar atendido por cuatro profesionales nuevos: la coordinadora y trabajadora social, una educadora social y dos psicólogas, "que obviamente van a trabajar en red con el resto del sistema".

Y aunque al ser una herramienta nueva, Capellán ha dicho que "no hay estimaciones de posibles usuarios", sí ha valorado que "es un primer paso, hay ya unos profesionales, ya hay una coordinación, ya hay una infraestructura que puede dar cobertura y luego, pues en función de ello iremos adaptando y creciendo si es necesario".

LÍNEA PREVENTIVA.

Idoia Casalé, la coordinadora del nuevo Servicio de Entornos Digitales Seguros, por su parte, ha detallado que "va a estar abierto a todas las familias con adolescentes de 12 a 17 años, que tengan cualquier preocupación derivada del uso de las TRIGs". Pueden contactar tanto por email como por teléfono o acercarse a la propia oficina.

Ha relatado que la línea de intervención "es muy preventiva, nos gustaría adelantarnos a que se den ese tipo de problemáticas, poner un poquito nombre y foco a lo que está ocurriendo", señalando que "las tecnologías son parte de nuestra sociedad, eso no lo vamos a poder evitar, ya está más que definido".

"Pero -ha dicho- sí que como profesionales, nos corresponde acompañar a las familias a alfabetizar en esa digitalización de nuestros jóvenes". Así, ha citado "tres líneas de intervención: una propiamente para las familias; otra con menores de 12 a 17 años, tanto a nivel individual como con talleres grupales; y otra con los profesionales".

En palabras de Casalé, "queremos ser referente para el resto de profesionales, tanto de la educación como de la sanidad, de nuestra comunidad autónoma y crear sinergias que vuelven a las familias", a las que "vamos a definir o vamos a ayudar en la preocupación que tengan, vamos a acompañar, a orientar".

Y ha señalado para finalizar algunos de los comportamientos que pueden dar lugar a esa preocupación en las familias: "el aislamiento social; casos de 'ciberbullying' que podemos estar viviendo día a día en nuestros entornos educativos; cambios de conducta, disruptiva inclusive, que puedan estar afectando a la dinámica familiar", animando a las familias "a compartir sus preocupaciones".

Las familias interesadas podrán acceder directamente al servicio solicitando una cita informativa y técnica individualizada a través del correo electrónico entornos@larioja.org, mediante atención telefónica en el 941 29 45 04 o acudiendo presencialmente al recurso en su horario de atención de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas de lunes a jueves.