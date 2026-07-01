La Rioja potencia el atractivo de la Reserva de la Biosfera con una réplica a tamaño real del Riojavenatrix lacustris - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, y el alcalde de Igea, Sergio Martínez, ha presentado la réplica del dinosaurio espinosáurido de la especie Riojavenatrix lacustris, de cerca de ocho metros de longitud y casi tres de altura, que recibirá a todas las personas que se acerquen a la localidad riojana y visiten el Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja.

El Gobierno de La Rioja ha contratado la construcción e instalación de esta réplica, financiada en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, como parte de su estrategia de conservación y promoción del patrimonio paleontológico de la región, dando respuesta también a la demanda de colaboración del Ayuntamiento de Igea para el desarrollo de recursos asociados al descubrimiento de restos fósiles de esta especie durante la campaña de excavación del yacimiento paleontológico 'Virgen del Villar 1', ubicado en territorio de la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.

La réplica de Riojavenatrix, realizada en poliestireno expandido y revestida con dos capas de fibra de vidrio y resina de poliéster, se encuentra en posición de marcha interrumpida, con apoyo de las dos patas traseras y una delantera, y las fauces abiertas para poder observar la dentadura y partes del interior de la boca y paladar, según ha detallado Sáenz de Urturi, que también ha estado acompañado por el jefe de Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación, Carlos Muro

PRIMER DINOSAURIO DESCRITO EN LA RIOJA

Los primeros restos fósiles de espinosáurido hallados en Igea fueron un fragmento de maxilar encontrado en 1983 y dientes aislados, que, junto con un esqueleto parcial recuperado en 2005, se asignaron al dinosaurio inglés Baryonyx. Sin embargo, la revisión de este material indicó hace ya dos años la presencia de un nuevo género y especie de espinosáurido, al que se le ha dado el nombre científico de Riojavenatrix lacustris y que se ha convertido en el primer dinosaurio descrito en La Rioja.

El nombre de este nuevo dinosaurio significa, literalmente, 'cazadora de los lagos de La Rioja'. La elección del nombre describe, de este modo, el hábitat del nuevo dinosaurio en entornos de lagos y lagunas, así como sus hábitos alimenticios. Además, es uno de los pocos dinosaurios con nombre femenino. El yacimiento sitúa a Riojavenatrix en el Aptiense temprano, hace unos 125 millones de años.

Dada la importancia de este descubrimiento, el Gobierno de La Rioja consideró la conveniencia de realizar una réplica de un dinosaurio de esta nueva especie, e instalarla en el acceso del Centro Paleontológico de La Rioja. La instalación de esta réplica incrementará el atractivo turístico y permitirá realizar acciones de educación ambiental vinculadas a la identificación de las faunas que dejaron las citadas huellas. Con ello no sólo se promoverá la sostenibilidad del turismo en el área, sino que también se pretende contribuir a la conservación del patrimonio paleontológico.