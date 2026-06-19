La Rioja presenta a las ccaa el Servicio de Entornos Digitales Seguros como buena práctica para protección de menores - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad del Gobierno de La Rioja, Marta Gómez, ha presidido la reunión por videoconferencia de directores generales de Servicios Sociales e Infancia de las comunidades autónomas en la que se ha adoptado una posición común para reforzar la prevención y la lucha contra la violencia en línea contra las niñas.

El encuentro se enmarca en la coordinación autonómica que ejerce La Rioja durante este semestre en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la Unión Europea y ha permitido consensuar las principales aportaciones de las comunidades autónomas a las futuras Conclusiones del Consejo de la UE sobre esta materia, cuya aprobación está prevista para el próximo 29 de junio.

Además de avanzar en la elaboración de una posición común, la reunión ha servido para intercambiar experiencias y compartir iniciativas desarrolladas por las distintas comunidades autónomas para promover entornos digitales más seguros para la infancia y la adolescencia.

Un nuevo recurso para prevenir los riesgos asociados al uso de la tecnología Entre las actuaciones presentadas, La Rioja ha compartido el nuevo Servicio de Entornos Digitales Seguros, inaugurado esta misma semana por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, como una de las buenas prácticas impulsadas para prevenir y abordar los riesgos asociados al uso inadecuado de las tecnologías entre adolescentes.

Durante la reunión, Marta Gómez ha explicado que este recurso especializado nace para ofrecer apoyo, orientación e intervención a adolescentes de entre 12 y 17 años, así como a sus familias y a los profesionales de los ámbitos educativo, sanitario y social.

"Conscientes de la importancia de proporcionar apoyo y herramientas a la población adolescente, a las familias y a los profesionales que trabajan con menores, hemos puesto en marcha este servicio para ofrecer respuesta a las necesidades de asesoramiento, prevención, formación e intervención psicopedagógica frente al uso inadecuado de las nuevas tecnologías", ha señalado Gómez.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA El Servicio de Entornos Digitales Seguros se estructura en tres grandes áreas de actuación: la prevención y formación dirigida a las familias, la capacitación especializada de profesionales y la intervención directa con adolescentes mediante atención individualizada, acompañamiento familiar y trabajo grupal.

El recurso cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de la psicología, la educación social y el trabajo social, y desarrolla además una labor de coordinación con los sistemas educativo, sanitario y social para favorecer la detección precoz y la intervención temprana ante situaciones de vulnerabilidad relacionadas con el entorno digital.

Su puesta en marcha responde a la creciente preocupación por los efectos que puede generar el uso problemático de dispositivos electrónicos, redes sociales, videojuegos o internet, especialmente cuando derivan en dificultades emocionales, conflictos familiares, aislamiento social, alteraciones del sueño o problemas en el rendimiento académico.

Las familias interesadas pueden acceder al servicio de forma directa solicitando una cita informativa y técnica individualizada a través del correo electrónico entornos@larioja.org , del teléfono 941 29 45 04 o de manera presencial en las instalaciones ubicadas en Muro de la Mata, 8, en Logroño.

APORTACIÓN AUTONÓMICA A LAS CONCLUSIONES EUROPEAS

Las experiencias presentadas por las comunidades autónomas han sido recopiladas en un documento de buenas prácticas que acompañará a la posición común aprobada durante la reunión y que será trasladado al Gobierno de España para su consideración en los trabajos previos a la aprobación de las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre la prevención y lucha contra la violencia en línea contra las niñas.

La posición común impulsada por La Rioja apuesta por reforzar la prevención, la educación digital, la protección de los derechos de la infancia en internet y la coordinación institucional para combatir las diferentes formas de violencia que afectan a niñas y adolescentes en los entornos digitales.

La coordinación autonómica desarrollada por La Rioja culminará el próximo 29 de junio con la celebración del Consejo EPSCO de la Unión Europea, en el que se abordarán estas conclusiones y las futuras líneas de actuación en materia de protección de la infancia en el entorno digital.