Rioja se presenta en MADRID TOP WINE by Peñín con 28 referencias que alcanzan o superan los 95 puntos - PEÑÍN

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón de los Mejores Vinos inaugura una nueva etapa bajo el nombre de MADRID TOP WINE by Peñín, manteniendo su filosofía de reunir a las mejores bodegas nacionales e internacionales y a los profesionales con capacidad de compra y prescripción en un encuentro de referencia para el sector vitivinícola.

A lo largo de sus 25 años de trayectoria, el Salón se ha consolidado como una de las principales citas profesionales del vino en España. En 2026, inicia una nueva etapa bajo el nombre de MADRID TOP WINE by Peñín, con el respaldo de la Comunidad de Madrid y una propuesta renovada que amplía sus contenidos, incorpora nuevos espacios y refuerza su dimensión internacional. Una evolución que sitúa a Madrid como punto de encuentro para descubrir la diversidad y la calidad del panorama vitivinícola.

LAS CIFRAS DE MADRID TOP WINE BY PEÑÍN 2026

Los días 16 y 17 de noviembre, los profesionales podrán catar más de 1.400 vinos de más de 300 bodegas nacionales e internacionales. Una selección que reúne diferentes territorios, variedades, estilos y métodos de elaboración, integrada exclusivamente por vinos que han obtenido entre 90 y 100 puntos en la Guía Peñín 2027, garantizando así un elevado nivel de calidad.

Rioja estará representada en MADRID TOP WINE by Peñín por 24 bodegas y 138 vinos. Encabezan la selección con 98 puntos, referencias de grandes proyectos nacionales como Contador 2023, de Bodega Contador; Monopole Clásico Gran Reserva 2019, de CVNE, o Castillo Ygay Gran Reserva 2016, de Marqués de Murrieta.

Como en anteriores ediciones, los vinos más destacados contarán con una presencia destacada en la Zona de Podio, que reunirá una selección de referencias excepcionales valoradas entre 95 y 100 puntos, además de los vinos distinguidos con las máximas puntuaciones de la Guía Peñín.

Entre las principales novedades de esta edición destaca el espacio institucional con 32 bodegas de la D.O. Vinos de Madrid y el espacio dedicado a los microproductores, en el que participarán 15 bodegas, con el objetivo de dar visibilidad a proyectos de pequeña escala.

La proyección internacional tendrá continuidad en esta edición, con la participación de bodegas procedentes de Alemania, Argentina, Estados Unidos, Francia, Georgia y Portugal. Estas presentarán 80 referencias de 14 zonas productoras, ofreciendo a los profesionales la oportunidad de descubrir vinos de diferentes procedencias y conocer otras realidades y estilos del panorama vitivinícola internacional.

PATROCINADORES Y ACTIVIDADES PARALELAS

El evento estará patrocinado por Saverglass, empresa francesa especializada en la fabricación, personalización y decoración de botellas de vidrio de alta gama, y Tonnellerie J.M. Gonçalves, tonelería portuguesa especializada en la fabricación de barricas para algunas de las mejores bodegas del mundo. La copa oficial del Salón será de la marca Riedel, proporcionada a través de Euroselecció, su importador en España. Por su parte, Pan de Olivo, empresa de panadería artesana ubicada en Jaén, ofrecerá a los profesionales asistentes la posibilidad de degustar sus productos.

MADRID TOP WINE by Peñín se completará con un programa de catas y actividades dirigido a los profesionales asistentes, que permitirá profundizar en algunas de las denominaciones de origen, variedades de uva y elaboraciones más representativas del panorama vitivinícola.

La agenda del lunes 16 de noviembre arrancará con la cata 'Interpretaciones de un territorio de contrastes', organizada por la D.O. Ca. Rioja, que abrirá el programa de actividades de MADRID TOP WINE by Peñín. La jornada incluirá otras seis propuestas protagonizadas por los consejos reguladores de Valencia, Campo de Borja, Cava, El Hierro y Terra Alta, además del grupo bodeguero Zamora Company. El martes 17, el protagonismo será para los vinos madrileños, con la entrega del Premio a la Mejor Carta de Vinos de Madrid y la presentación de la Calificación de la Cosecha de la D.O. Vinos de Madrid.

La jornada incluirá una mesa redonda titulada 'Crear prestigio internacional con los mejores vinos españoles' moderada por el Master of Wine, Pedro Ballesteros, y en la que intervendrán Meritxell Juvé, consejera delegada de Juvé & Camps Prime Brands; Pedro Ruiz Aragoneses, CEO de Grupo Alma Carraovejas; Xandra Falcó, presidenta del Círculo Fortuny; e Inés Satrústegui, directora general de Peñín.