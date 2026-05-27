Rioja presenta un plan con iniciativas en el territorio para fortalecer la dimensión colectiva de la Denominación

La presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Raquel Pérez Cuevas, y el directo general de la insitutción, Pablo Franco, en la presentación - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha presentado hoy la 'Agenda Somos Rioja', un plan de trabajo impulsado desde la Presidencia del Consejo Regulador con un foco prioritario sobre la región que nace con el objetivo de revitalizar y dinamizar la dimensión colectiva de la Denominación, reforzando el vínculo entre Rioja, sus inscritos y la sociedad próxima con proyectos e iniciativas que generan valor dentro de la DOCa.

La hoja de ruta constituye una apuesta transversal orientada a consolidar una Rioja "más cercana, generadora de sinergias, donde se incremente el sentimiento de arraigo" a través de distintas líneas de actuación centradas en las personas, el territorio y el futuro de la región vitivinícola. La Agenda marca un primer horizonte en 2029 y está alineada con el futuro Plan Estratégico de la DOCa Rioja, que verá la luz muy pronto.

La 'Agenda Somos Rioja' ha sido presentada hoy al sector en la sede del Consejo Regulador por Raquel Pérez Cuevas y Pablo Franco, presidenta y director general, respectivamente, de este organismo, en una sesión a la que han acudido miembros del Pleno y distintas Comisiones de trabajo, así como las Administraciones, profesionales del Consejo y otros agentes vinculados al ecosistema de Rioja que, en conjunto, representan a los más de 13.000 viticultores y cerca de 600 bodegas que integran la Denominación y contribuyen conjuntamente a su prestigio y desarrollo.

OBJETIVOS PRIORITARIOS

Articulada en torno a tres grandes objetivos prioritarios -reforzar el orgullo de pertenencia y el sentimiento de identidad compartida en torno a Rioja, poner en valor la aportación colectiva, fortaleciendo así el vínculo entre el sector, los inscritos y el Consejo, para seguir acercando el sector vitivinícola a la sociedad- la hoja de ruta dada a conocer hoy tiene el firme propósito de impulsar una Denominación cada vez más integrada y presente, en la que todos compartan de forma más abierta el valor cultural, social, económico y paisajístico que representa Rioja, sintiendo sus éxitos como propios.

La Agenda Somos Rioja y los 15 proyectos que integra actualmente, a los que se irán sumando nuevos, se desarrollan en torno a cuatro grandes áreas de actuación: 'Servicio al inscrito', 'Compromiso de Excelencia', 'Futuro Sostenible' y 'Creando Región'.

En el ámbito de servicio al inscrito, la presidenta y el director general del Consejo han explicado que se continuará avanzando en herramientas, plataformas y canales más ágiles y accesibles que permitan mejorar el acompañamiento al sector, facilitar procesos y ofrecer nuevos recursos formativos y de apoyo. En esta línea, se ha anunciado una nueva plataforma de consulta para los inscritos que será habilitada el próximo mes de julio.

La sostenibilidad, entendida desde una visión integral que combina la protección del entorno, la rentabilidad del sector y el arraigo territorial constituye, igualmente, uno de los pilares del proyecto. En este contexto, el Consejo Regulador ha avanzado nuevas iniciativas ligadas a la preservación y puesta en valor del viñedo viejo y centenario, "con un plan que se presentará el próximo mes de junio" y al desarrollo de actuaciones derivadas del diagnóstico específico de sostenibilidad realizado para la Denominación, que también se presentará este verano.

La Agenda incorpora además un eje centrado en la excelencia y la mejora continua, reforzando el compromiso histórico de Rioja con la calidad, la innovación y la autoexigencia y evolución permanentes como elementos diferenciales de la Denominación. "Este eje supone un marco de excelencia y garantía para consolidar todos esos proyectos presentes en Rioja, así como los que han ido surgiendo, fruto del momento tan vibrante y dinámico que vive la Denominación, e integra mecanismos para vehicular la rentabilidad", han explicado los portavoces.

Por último, el área 'Creando Región' buscará seguir estrechando el vínculo entre Rioja y su entorno próximo, impulsando iniciativas de carácter social e institucional que refuercen el sentimiento de pertenencia y la conexión entre la Denominación y su entorno cultural y económico.

"ESCUCHA ACTIVA" Y "ESFUERZO CONJUNTO"

Durante la presentación, la presidenta del Consejo Regulador, Raquel Pérez Cuevas, ha destacado que la iniciativa "nace de la escucha activa al sector y de la convicción de que los desafíos actuales deben afrontarse desde el esfuerzo conjunto, aprovechando nuestras fortalezas colectivas". "Sobre estos ejes, hemos construido una agenda de trabajo que agrupa un buen número de iniciativas y que busca reforzar nuestra dimensión colectiva, proyectándola con mayor coherencia y fortaleza hacia el exterior".

La iniciativa cuenta con recursos humanos y económicos propios para su desarrollo y dispone de una campaña e identidad visual específica, dada a conocer hoy durante la presentación, para acompañar las distintas acciones e iniciativas contempladas dentro del proyecto.

La 'Agenda Somos Rioja' surge en un contexto marcado por la transformación de las tendencias de mercado del vino, la caída del consumo mundial y un escenario de incertidumbre socioeconómica y política global. Frente a ello, el Consejo Regulador reivindica las fortalezas de la Denominación, como la calidad, la excelencia, la diversidad y el valor de una marca centenaria reconocida internacionalmente.

"Si bien el Plan Estratégico dará respuesta a la inquietud legítima ante la situación que vive el vino a nivel mundial, nosotros tenemos que preguntarnos cómo queremos afrontarla, con qué talante, con qué actitud", ha reseñado la presidenta. "Si algo he visto con claridad en ese proceso de escucha que inicié es que, para salir de esta coyuntura, es absolutamente necesario reforzar nuestra unidad como Denominación".

En este sentido, el director general del Consejo Regulador, Pablo Franco, ha subrayado durante la presentación que Rioja "debe seguir situando al consumidor en el centro de sus decisiones, pero construyendo respuestas sólidas, coherentes y compartidas también por sus propios inscritos". Franco ha añadido: "El futuro de Rioja pasa por reforzar la conexión entre quienes forman parte de ella cada día y por seguir construyendo una visión común de Denominación".

Durante el evento, la presidenta del Consejo Regulador ha agradecido la implicación de las organizaciones, asociaciones y representantes del sector que han contribuido al desarrollo de la iniciativa mediante reuniones, propuestas y aportaciones realizadas durante los últimos meses.

'Somos Rioja' nace, según ha concluido Raquel Pérez Cuevas, "con voluntad de continuidad y con el firme compromiso de seguir construyendo una Rioja cada vez más sólida, más cercana y más unida". "Tenemos un gran legado, construido entre todos durante generaciones y solo entre todos podremos seguir impulsando Rioja y proyectándola hacia el futuro. Porque juntos somos y hacemos Rioja", ha finalizado.