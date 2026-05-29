La Rioja propone dos paseos interpretativos en el Iregua y el Alto Najerilla junto a Cruz Roja y Sierra Sonora - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha programado para este fin de semana dos nuevas actividades interpretativas dentro de 'Pasea La Rioja', con propuestas gratuitas dirigidas a acercar a la ciudadanía el patrimonio natural, cultural y paisajístico de diferentes espacios de la región.

El programa continúa reforzando su colaboración con entidades y proyectos vinculados al ámbito ambiental y cultural riojano. En esta ocasión, las actividades se desarrollarán junto a Cruz Roja y el festival rural Sierra Sonora, consolidando así una red de iniciativas que promueven el conocimiento y la conservación del territorio desde una perspectiva participativa y divulgativa.

La programación comenzará el sábado, 30 de mayo, con el recorrido interpretativo 'Paseo por las Huertas del Iregua', organizado junto a Cruz Roja. La actividad permitirá descubrir el entorno de la desembocadura del río Iregua como un espacio de gran valor natural, histórico y cultural, donde el agua, la tierra y la actividad humana han modelado el paisaje y la identidad de la zona.

Durante el recorrido, las personas participantes conocerán la riqueza ecológica del ecosistema de ribera y la evolución de distintos enclaves emblemáticos, como la ribera de Logroño, la desembocadura del Iregua, la finca de La Fombera, Puente Madre, la Vía romana, Villamediana o las huertas de Alberite.

El domingo, 31 de mayo, en colaboración con el festival rural Sierra Sonora, se propone el paseo interpretativo 'La Sierra resuena en Sierra Sonora', una ruta entre Viniegra de Abajo y Ventrosa centrada en las tradiciones y la cultura del Alto Najerilla.

La actividad invita a recorrer este paisaje de montaña a través de la memoria del pastoreo y la trashumancia, con una conexión directa con su patrimonio inmaterial. Durante el itinerario se presentarán instrumentos tradicionales de los pastores, como el rabel, flautas, caramillos, albogue y cuerno, y el recorrido finalizará en la Casa del Maestro de Ventrosa. Como cierre, Diego López y Judith Larumbe ofrecerán una explicación e interpretación de danzas tradicionales y de la gaita de bota.