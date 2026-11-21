LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rioja se encuentra entre los nuevos territorios que está colonizando la mariposa del madroño (Charaxes jasius), una de las mariposas más grandes y llamativas de Europa. Un estudio científico publicado por investigadores de la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio (ZERYNTHIA) documenta la expansión de esta especie mediterránea por el norte de España, siguiendo principalmente el valle del Ebro y la costa cantábrica.

Desde las poblaciones conocidas en Aragón, la especie ha avanzado progresivamente por Navarra hasta alcanzar La Rioja, Álava y Burgos. Entre 2006 y 2026, su distribución conocida se ha extendido unos 200 kilómetros hacia el oeste, a una velocidad media cercana a los 10 kilómetros anuales.

"Hace unos años habría sido muy difícil imaginar que una mariposa como esta pudiera llegar a La Rioja. Es una especie característica de regiones mediterráneas más cálidas, pero estamos comprobando que está consiguiendo colonizar territorios donde anteriormente no se conocía su presencia", explica Yeray Monasterio, autor principal del estudio y presidente de ZERYNTHIA.

UNA MARIPOSA DE ASPECTO TROPICAL

La mariposa del madroño puede alcanzar los nueve centímetros de envergadura y presenta una coloración muy vistosa, con amplias bandas anaranjadas sobre un fondo marrón oscuro, pequeñas manchas azuladas y dos prolongaciones en forma de cola en cada ala posterior.

También destaca por su vuelo potente y rápido. A diferencia de la mayoría de las mariposas, los adultos no suelen visitar las flores, sino que prefieren alimentarse de los jugos de frutos muy maduros y otras sustancias en fermentación.

Su nombre se debe a su estrecha relación con el madroño, cuyas hojas sirven de alimento a las orugas. Estas son verdes y tienen cuatro pequeñas prolongaciones en la cabeza que les dan un aspecto parecido al de pequeños dragones.

El cambio climático podría estar favoreciendo su llegada Una de las principales hipótesis de los investigadores es que el aumento de las temperaturas está facilitando la expansión de esta mariposa hacia regiones donde anteriormente encontraba mayores dificultades para sobrevivir.

Las orugas pasan el invierno sobre los madroños y son especialmente sensibles a las heladas intensas. La reducción de estos episodios de frío podría estar favoreciendo su supervivencia, mientras que los veranos cada vez más cálidos facilitarían la dispersión de los adultos.

"Estamos asistiendo a cambios en la distribución de nuestras mariposas que hace apenas unas décadas habrían resultado difíciles de prever. La llegada de esta especie a La Rioja es un ejemplo muy llamativo de cómo el cambio climático puede favorecer la expansión de determinadas especies mediterráneas", señala Monasterio.

UNA EXPANSIÓN QUE CONTINÚA

La llegada de esta mariposa a La Rioja forma parte de un fenómeno mucho más amplio. El estudio documenta también su expansión por Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Cantabria y Burgos. En la costa cantábrica, el avance está siendo incluso más rápido, con una velocidad media de unos 20 kilómetros anuales.

En La Rioja, la mariposa del madroño ya se ha localizado en Rivas de Tereso y Villalba de Rioja, donde también se han encontrado huevos y orugas que confirman su reproducción. Su llegada es muy reciente y los investigadores consideran probable que siga extendiéndose por otras zonas de la comunidad durante los próximos años.

Se trata de una mariposa autóctona de España, por lo que su llegada a La Rioja no supone la aparición de una especie exótica o invasora. Su presencia constituye, sin embargo, un ejemplo de los cambios que están experimentando las especies de mariposas como consecuencia de las modificaciones del clima.