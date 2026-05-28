La Rioja recibe un reconocimiento nacional por su proyecto pionero de IA para mejorar la vacunación en adultos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ha recibido la mención de honor en la categoría de 'Buenas prácticas en Salud Pública' de los premios concedidos por la Agencia Española de Vacunología, en reconocimiento al proyecto 'Captación activa poblacional mediante inteligencia artificial para la mejora de coberturas vacunales en adultos', impulsado por la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha recogido este reconocimiento en un acto celebrado en la Real Academia Nacional de Medicina de España, donde se han distinguido iniciativas innovadoras orientadas a reforzar la prevención, la promoción de la salud y la mejora de las estrategias vacunales.

El proyecto riojano, pionero a nivel nacional, ha permitido incorporar inteligencia artificial a las estrategias de captación activa de población adulta para fomentar la vacunación, mejorando el acceso a la información, facilitando la toma de decisiones y favoreciendo una relación más directa y ágil con la ciudadanía.

La iniciativa se puso en marcha el pasado verano mediante el asistente virtual conversacional 'LOLA', diseñado para contactar telefónicamente con personas de 65 años con indicación de vacunación frente al herpes zóster y el neumococo, resolver dudas en tiempo real y facilitar su acceso al sistema sanitario.

Desde su implantación, el programa ha permitido contactar con miles de ciudadanos en La Rioja y ha contribuido a un incremento histórico en las coberturas vacunales de población adulta, consolidándose como una herramienta innovadora y eficaz para reforzar las políticas de prevención y protección de la salud.

El reconocimiento concedido por la Agencia Española de Vacunología sitúa a La Rioja como referente en la aplicación de nuevas tecnologías al ámbito de la Salud Pública y pone en valor el trabajo desarrollado para avanzar hacia modelos asistenciales más proactivos, accesibles y centrados en las necesidades de la ciudadanía.

Desde su implantación, el programa ha permitido contactar con miles de ciudadanos en La Rioja y ha contribuido a mejorar significativamente las coberturas vacunales en población adulta.

'LOLA'

En concreto, 'LOLA', el asistente virtual por inteligencia artificial impulsado por la Consejería de Salud, ha incrementado hasta un 30% la tasa de vacunación, logrando contactar con más del 85% de los pacientes de las cohortes, consolidándose como una herramienta innovadora y eficaz para reforzar las políticas de prevención y protección de la salud. En esta edición de los premios también se han distinguido otras iniciativas vinculadas a la vacunología, la prevención y la divulgación científica, en una convocatoria que reconoce experiencias innovadoras y buenas prácticas desarrolladas en distintos puntos del país.