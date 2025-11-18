La Rioja recibirá en 2026 las mayores entregas a cuenta de su historia con 1.447 millones, un 6,5% más que en 2025

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha comunicado a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla una revisión al alza de las entregas a cuenta (EECC) que recibirán en el ejercicio 2026. Los territorios percibirán un total de 157.730 millones el próximo ejercicio en ese concepto, por lo que se bate un nuevo récord en los recursos que reciben los territorios.

Una cifra que es un 7% superior a la que les fue entregada en 2025, tal y como ha anunciado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y que ha sido revisada al alza con respecto a la anunciada el mes de julio por el buen comportamiento de la economía española.

En el caso de La Rioja, sus entregas a cuenta crecerán hasta los 1.447 millones, un 6,52% más que en 2025. Una revisión favorable para las arcas autonómicas que evidencia el compromiso del Ejecutivo con las comunidades autónomas, que son las encargadas de garantizar a la ciudadanía el despliegue de las políticas sociales y de acceso a la sanidad, la educación o las prestaciones por dependencia.

A esta revisión de las entregas a cuenta, de las que se ha informado a cada CCAA de manera individualizada, hay que sumarle la previsión de liquidación para 2024. Uniendo ambas cifras, las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla percibirán 170.300 millones de euros en recursos del sistema de financiación.

Sumando ambos conceptos, La Rioja percibirá en recursos del sistema de financiación 1.463 millones de euros. Es decir, un 4,2% más que en el anterior ejercicio. Lo que supone otro récord y reitera las garantías que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Ejecutivo.

MAYOR MARGEN POR LA SENDA DE DÉFICIT

María Jesús Montero también ha comunicado a las CCAA el margen fiscal del que dispondrán gracias a la senda de déficit planteada en su subsector para el periodo 2026-2028. Un plan por el que su objetivo de déficit para los próximos tres años será del -0,1%. Esto significa que no tendrán que hacer esfuerzos extra en ese trienio una vez alcancen sus objetivos.

Esto permitirá a los territorios contar solo en 2026 con un margen fiscal de 1.755 millones y de hasta 5.485 millones en el trienio.

El beneficio de esta senda para La Rioja será de 12 millones en 2026, que la autonomía podrá utilizar para reforzar los servicios sociales que presta a su población. En 2027, el margen fiscal subirá a los 13 millones, y en 2028 alcanzará los 13,4 millones. En total, cumplir con este objetivo de déficit permitirá a la autonomía disponer de 39 millones de euros extra que podrá destinar al Estado del Bienestar.

Estas medidas son coherentes con el apoyo constante del Gobierno progresista a las CCAA. Así, durante la peor pandemia en un siglo, el Ejecutivo mantuvo inalterables las entregas a cuenta en ese ejercicio pese a la caída del PIB, asumiendo además las liquidaciones negativas que se generaron como consecuencia de la caída de la recaudación.

O la aprobación de recursos directos por importe de casi 30.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la COVID y que han supuesto la mayor transferencia de fondos al margen del sistema de financiación.