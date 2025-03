La Rioja reclamará a Hacienda negociar la propuesta de quita de la deuda "desde el diálogo y la lealtad institucional"

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha informado al Parlamento regional que el Gobierno de La Rioja reclamará al Ministerio de Hacienda negociar la propuesta de condonación parcial de la deuda autonómica "desde el diálogo y la lealtad institucional, y en base al criterio de igualdad y no a uno puramente político".

El planteamiento formulado el pasado 24 de febrero "es injusto, arbitrario, discriminatorio y perjudica gravemente los intereses de los riojanos, y no resuelve ni el problema de infrafinanciación ni el de la falta de liquidez, alrededor de 17 millones de euros al mes, que generan unas entregas a cuenta sin actualizar desde 2023".

En este sentido, el consejero ha emplazado a los grupos parlamentarios a "encontrar una posición de Comunidad clara y fuerte" para reivindicar "con las máximas garantías" que La Rioja "recibe el mismo trato que la región más beneficiada en cualquier propuesta que haga el Ministerio".

Domínguez ha realizado estas afirmaciones durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Hacienda del Parlamento de La Rioja para exponer con detalle las razones por las que el Ejecutivo regional rechaza "de plano" la proposición lanzada por el Ministerio de Hacienda para traspasar al Estado, "es decir, a todos los españoles", 83.000 millones de euros de la deuda contraída por las comunidades autónomas de régimen común entre 2009 y 2013.

Durante su intervención, el consejero ha recordado "el propósito constructivo demandado por el presidente Gonzalo Capellán" para que el Estado "regrese a la senda del respeto y de la lealtad institucional, y abandone su predisposición a la bilateralidad". "Ahora es el momento de la política y de que el Ministerio corrija la propuesta de quita claramente desfavorable e injusta para los intereses de los riojanos", ha aseverado.

"ARBITRARIA Y DISCRIMINATORIA"

El planteamiento de la ministra María Jesús Montero es resultado de una metodología "arbitraria y discriminatoria, que en el caso de La Rioja nos penaliza por reducir los impuestos, lo que va en contra de nuestra autonomía fiscal y competencial, y por esforzarnos con disciplina en contener el endeudamiento". La cuantificación que arroja son "448 millones de euros, 299 millones menos de lo que nos corresponden, lo que no es bueno ni justo para la región se mire por donde se mire".

En términos de población ajustada, "La Rioja sería la comunidad que menos euros recibe por habitante: unos 1.369 euros por riojano, mientras que, por ejemplo, para un catalán serían 2.284 euros". En términos del PIB, con una rebaja del 4,5 por ciento, sería la segunda región por la cola tras Madrid (3 por ciento)". Además, "la quita resultante para La Rioja es inferior en términos relativos (0,54 por ciento) al porcentaje de población ajustada (0,74 por ciento)".

Y, en paralelo, "la posición final de la ratio de endeudamiento respecto al PIB regional empeoraría, pasando de ser la cuarta comunidad menos endeudada a la sexta, lo que puede influir en la imagen de la región de cara a las calificaciones crediticias y a la posibilidad de salir a mercados".

LA RIOJA "A LA CABEZA DE ESPAÑA"

Con todo, "más allá de esta propuesta que crea comunidades de primera, segunda y tercera, y La Rioja no merece ser de tercera, si no estar a la cabeza de España", la condonación de deuda "no soluciona los dos grandes problemas de financiación que compartimos las regiones, de los que han advertido organismos con la AIReF y Fedea e, incluso, presidentes de comunidades de distinto signo político, caso de Asturias". "La Rioja no está bien financiada", ha afirmado el consejero.

Sólo en Dependencia, gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años y universidades, el déficit por la falta de corresponsabilidad del Gobierno de España asciende a 46,5 millones de euros al año. Asimismo, "La Rioja soporta una falta de liquidez como consecuencia de que las entregas a cuenta no se actualizan desde 2023, lo que está provocando que nuestra región deje de recibir 17 millones de euros al mes, un dinero que nos corresponde, porque es de los riojanos, pero que no llega".

En este sentido, Domínguez ha insistido en la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica para que, "a diferencia del Ejecutivo regional durante la pasada legislatura, que descartó la despoblación como factor a tener en cuenta ante una reforma del modelo, este criterio cualitativo sea incluido, así como los costes fijos y la cláusula statu quo, presente en todas las reformas del Sistema, que garantiza que nadie recibe menos financiación que en la actualidad".